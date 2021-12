Xiaomi, famoso produttore di smartphone e tanti altri gadget sembrerebbe che, con il nuovo Xiaomi 12 Ultra in arrivo a breve, abbia deciso di fare un passo indietro.

Quest’anno l’azienda cinese aveva presentato il suo primo dispositivo con un display secondario posto sul retro del dispositivo, ovvero il Mi 11 Ultra (qui la nostra recensione). Nel mese scorso, il graphic designer Technizo Concept, aveva realizzato una serie di render del prodotto inserendo nuovamente il secondary screen vicino al comparto fotografico, ma una foto trovata su Weibo ha stravolto le carte in tavola.

Xiaomi 12 Ultra non avrà il display secondario

Un tweeter finlandese @Rodent950 è riuscito a ottenere una foto di una custodia del dispositivo tramite il social cinese Weibo. Questo avrà un comparto fotografico ridisegnato e sarà molto più grande, non lasciando spazio ad un eventuale schermo secondario. Sempre l’utente di Twitter, nonostante la configurazione delle fotocamere rimanga sconosciuta, è riuscito a fornire ulteriori informazioni in modo tale da permettere a Technizo Concept di poter creare una serie di render 3D dell’atteso 12 Ultra.

A quanto pare il nuovo modello di punta, otterrà una grande telecamera di forma rotonda che sarà posizionata su una piattaforma rettangolare. Si tratterà di un sistema a quattro fotocamere, andando così ad aggiungerne una rispetto al suo predecessore.

Per quanto riguarda la configurazione, si parla dell’integrazione di una grandangolare da 50 megapixel, e un nuovo sensore di immagine Samsung ISOCell GN5 in grado di consentire una messa a fuoco Dual Pixel Pro migliorata, nonché successore del sensore montato sul Mi 11 Ultra. Le altre tre fotocamere dovrebbero avere un obiettivo ultra grandangolare e un teleobiettivo zoom periscopico che, come abituati da Xiaomi, saranno dotate di sensore d’immagine ad alta risoluzione e potrebbero contare su una risoluzione a 48 megapixel. Per quanto riguarda la quarta, posizionata centralmente in alto, non si hanno ancora dettagli, ma si parla di un secondo obiettivo zoom come Galaxy S21 Ultra, o di una fotocamera monocromatica come Huawei P50. A destra della quarta fotocamera c’è un sensore ancora sconosciuto, probabilmente destinato alla temperatura del colore, sul lato sono visibili altri due sensori dedicati al sistema di autofocus laser dTOF e, più in basso, il triplo flash LED. Infine troviamo un microfono visibile per poter registrare frammenti sonori chiari e privi di rumore durante le registrazioni video, che si presume possano essere registrati con una definizione in 8K. Il tutto dovrebbe essere firmato da Leica che, dopo essersi separata da Huawei, ha avviato una collaborazione con Sharp e, secondo il tweeter, anche con Xiaomi.

Xiaomi 12 Ultra avrà un display curvo da 6,8″ e una ricarica rapida da record

A quanto pare il nuovo flagship cinese potrà contare su un display arrotondato, probabilmente da 6,8″ con risoluzione QHD+ e una frequenza di aggiornamento a 120Hz. La fotocamera anteriore non sarà sotto il display, ma sarà punch hole e sarà centrale. Questa integrerà un sistema di riconoscimento Face Unlock 2D, il quale sarà affiancato ad un più sicuro metodo di sblocco biometrico.

Non solo fotocamere avanzate e un bellissimo display, ma anche altoparlanti stereo e certificazione IP68. Ad alimentare il tutto ci sarà Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, introdotto recentemente dall’azienda americana e lanciato con il Motorola Edge X30, e una batteria da 5000 mAh in grado di garantire 1,5 giorni di utilizzo. La ricarica, che sarà rapida, dovrebbe arrivare a 120W. Ci sono però alcuni che sostengono che il dispositivo sarà in grado di ricaricarsi ancora più velocemente, elevando la potenza a 150W. Xiaomi inoltre ha lanciato a Maggio di quest’anno un caricabatterie in grado di raggiungere i 2ooW, il quale potrebbe essere destinato alla serie 12 permettendo così, una ricarica di Xiaomi 12 Ultra in tempi record.

Xiaomi 12 Ultra non sarà per tutti

Il sistema operativo sarà Android 12 con personalizzazione MIUI 13 e dovrebbe ricevere 2 major updates e 3 anni di patch di sicurezza, con cadenza mensile per i primi 2 anni e trimestrale durante l’ultimo anno di supporto. In questo caso usiamo il condizionale perché la politica di Xiaomi sugli aggiornamenti è sempre poco trasparente. Nessuna informazione sul prezzo ma, visto le migliorie che porterà, sicuramente non ci saranno cali rispetto al prezzo di lancio del predecessore. Quindi possiamo ipotizzare un prezzo di 1200$, come avvenuto per Mi 11 Ultra nella configurazione da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria. Nei render viene mostrato in colorazione bianca e nera, tuttavia, è possibile che venga rilasciata un’altra variante di colore, con o senza un lussuoso pannello posteriore in ceramica o similpelle. Xiaomi 12 sarà ufficialmente rilasciato in Cina alla fine di questo mese, mentre i modelli Pro e Ultra arriveranno probabilmente un mese o due dopo. In Europa probabilmente dovremo pazientare ancora per circa due mesi. In altre parole, il modello base arriverà intorno a febbraio, in contemporanea con la serie Galaxy S22 (apparso in foto), dopodiché il modello Pro e Ultra potrebbe apparire intorno ad aprile. C’è anche un modello Lite extra economico in cantiere.

Che ne pensate di questi render? Fatecelo sapere nei commenti.