Dopo aver svelato Air Glass e la nuova NPU MariSilicon X nel primo giorno dell’evento Inno Day 2021, OPPO continua a presentare novità in questa seconda giornata: oggi è il turno di OPPO Find N, il suo primo smartphone flagship pieghevole. Si tratta del frutto di quattro anni di ricerca e sviluppo e di ben sei generazioni di prototipi. Andiamo a scoprirlo insieme.

OPPO Find N ufficiale: le specifiche del primo flagship pieghevole dell’azienda

OPPO Find N offre per la prima volta su uno smartphone pieghevole un landscape ratio per il display interno, assicurando agli utenti un passaggio migliore dal display interno da 7,1 pollici al display esterno da 5,49: con un aspect ratio di 8,4:9, lo schermo interno si apre direttamente in modalità landscape in modo che gli utenti possano guardare video, giocare o leggere senza dover ruotare il dispositivo. Quando piegato lo schermo offre i “classici” 18:9.

“I nuovi fattori di forma stanno inaugurando un nuovo ed entusiasmante periodo nella tecnologia degli smartphone. OPPO ha investito una quantità significativa di tempo e sforzi alla ricerca di un approccio migliore a uno smartphone pieghevole, sperimentando una serie di fattori di forma, design delle cerniere, materiali del display e proporzioni, per creare un nuovo dispositivo che soddisfi le esigenze di più utenti“, ha commentato Pete Lau, Chief Product Officer di OPPO. “Con OPPO Find N, puntiamo a cambiare la percezione delle persone su ciò che uno smartphone può offrire e iniziare a rendere i dispositivi pieghevoli più accessibili a un pubblico ancora più ampio“.

La Flexion Hinge del Find N riunisce 136 componenti con una precisione estrema fino a 0,01 mm, con un design unico a goccia che allarga l’angolo della piega dello schermo e offre un cuscinetto alla chiusura: il risultato è una piega minima, fino all’80% meno evidente rispetto ad altri dispositivi. Questa struttura a cerniera e a molle permette al dispositivo di restare in equilibrio quando aperto con un angolo tra i 50 e i 120 gradi.

Il Serene Display è stato realizzato e personalizzato con 12 strati differenti e include uno strato di 0,03 mm di vetro Flexion UTG (normalmente il vetro è di 0,6 mm): può essere piegato oltre 200.000 volte mantenendo un’esperienza complessiva di piegatura senza pieghe. Lo schermo interno ha una luminosità di picco fino a 1000 nit e sfrutta un display LTPO con refresh dinamico tra 1 e 120 Hz in base al contenuto e una frequenza di campionamento del tocco fino a 1000 Hz.

OPPO Find N è dotato del SoC Qualcomm Snapdragon 888, accompagnato da 12 GB di RAM LPDDR5 e da 512 GB di memoria interna UFS 3.1. Il comparto fotografico vede la presenza di sensore principale Sony IMX 766 da 50 MP, ultra-grandangolare da 16 MP e teleobiettivo da 13 MP, e di fotocamere selfie su entrambi i display.

La batteria è da 4500 mAh ed è compatibile con la ricarica rapida SUPERVOOC Flash Charge da 33 W, capace di far tornare la percentuale al 55% in 30 minuti e al 100% in 70 minuti. A disposizione pure la ricarica wireless AIRVOOC da 15 W e la ricarica wireless inversa da 10 W. Lo smartphone integra anche un sensore d’impronte laterale (montato sul pulsante di accensione) e un doppio altoparlante con supporto Dolby Atmos.

Software e funzionalità di OPPO Find N

Insieme a una serie di funzioni software studiate per sfruttare lo schermo pieghevole, la modalità FlexForm di OPPO Find N offre la flessibilità di adattare il dispositivo a una vasta gamma di scenari d’uso. La casa cinese ha personalizzato l’interfaccia utente per aumentare l’efficienza di alcune app come Musica, Note e Fotocamera: utilizzando l’app Note, ad esempio, lo smartphone permette di prendere appunti trasformandosi in un minicomputer portatile, ma il dispositivo può anche fungere da treppiede, rendendo videochiamate e riunioni online più semplici (e a mani libere).

OPPO ha deciso di ricreare un’esperienza più coinvolgente attraverso un rinnovato multitasking. Lo smartphone include infatti nuovi gesti per rendere il multitasking side-by-side più intuitivo: usando un’app compatibile, è sufficiente usare due dita e scorrere in basso per dividere lo schermo a metà, e basta pizzicare una finestra con quattro dita per ridimensionarla.

Quando si apre il telefono il contenuto viene passato allo schermo interno senza soluzione di continuità, mentre dopo averlo piegato basta scorrere verso l’alto sulla cover per continuare a usare la funzione sul display esterno.

Prezzo e uscita di OPPO Find N

Lo smartphone sarà disponibile in tre colorazioni, Black, White e Purple: la prima versione combina un vetro opaco e nuove tecniche di laminazione della pellicola per ottenere un effetto scintillante; quella bianca si ispira a uno smalto di ceramica bianca, con vetro lucido, mentre l’ultima ricorda secondo la casa una bottiglia di profumo di lusso, con più strati di pellicole per creare illusioni di luce e ombra con texture trasparente.

Per il momento non è stato diffuso il prezzo di vendita di OPPO Find N, anche se le indiscrezioni parlano di una cifra vicina ai 2000 euro (al cambio). Sappiamo solo che lo smartphone pieghevole sarà disponibile all’acquisto in Cina dal 23 dicembre 2021: sapremo presto le cifre ufficiali dunque.

