Gli aggiornamenti software di oggi sono di pertinenza di uno smartphone Xiaomi da poco arrivato sul mercato, un altro Xiaomi e un POCO un po’ meno recenti, due OnePlus ormai a fine carriera, con un piccolo inciso su un’applicazione di OnePlus.

Xiaomi 11 Lite 5G NE, POCO F2 Pro, Xiaomi Mi 10T: le novità degli aggiornamenti

Xiaomi 11 Lite 5G NE: MIUI 12.5 Enhanced Edition

Partiamo dal modello più recente e interessante: Xiaomi 11 Lite 5G NE (ecco la nostra recensione) è arrivato da pochi mesi sul mercato e non ci ha messo molto per farsi apprezzare (ecco il nostro confronto tra i migliori smartphone nella fascia dei 300 euro).

Lo smartphone era stato lanciato con a bordo la MIUI 12.5 con base Android 11 e adesso ha preso il via il roll out dell’aggiornamento alla MIUI 12.5 Enhanced Edition. Il rilascio è attualmente in corso in India e in Turchia, rispettivamente con i numeri di build V12.5.4.0.RKOINXM e V12.5.4.0.RKOTRXM.

Al pari di ogni altro update, il roll out avviene gradualmente, pertanto nei prossimi giorni dovrebbero esserci buone nuove anche per le altre varianti software regionali del dispositivo.

Questo modello dovrebbe essere anche piuttosto longevo sotto il profilo del supporto software, che dovrebbe portarlo almeno fino ad Android 14 e con le patch di sicurezza fino al 2025.

POCO F2 Pro e Xiaomi Mi 10T: c’è Android 12 (in Cina)

Con il numero gigantesco di modelli in circolazione – tra i brand Xiaomi, Redmi e POCO –, non è particolarmente semplice tenere traccia degli aggiornamenti software. Allo stato attuale il produttore cinese ha iniziato a testare Android 12 per diversi smartphone, ovviamente partendo dai flagship e da quelli arrivati sul mercato da meno tempo.

Più di recente hanno preso il via i test anche per Redmi K30 Pro, che da noi è meglio noto come POCO F2 Pro, e Redmi K30S Ultra, che dalle nostre parti è arrivato come Xiaomi Mi 10T. Stando a quanto riporta la fonte, i due modelli cinesi a marchio Redmi hanno ricevuto in Cina la MIUI 12.5 beta con base Android 12 attraverso le build numero 21.11.30 e 21.12.2. Al loro interno sono presenti diversi miglioramenti e ottimizzazioni, ecco il changelog ufficiale in attesa del rilascio per i modelli internazionali:

Status bar, notification bar

Fix the issue that the previous floating notification will flash when receiving multiple floating notifications in landscape mode

Fix the problem that the notification bar is automatically retracted after receiving a notification after pulling down the notification bar

Settings

Fix the problem that the icon is displayed abnormally in the upper right corner of the system application upgrader (Xiaomi 11 Ultra, Xiaomi 11)

Short message

Optimize some experience issues

OnePlus 6, 6T e OnePlus Games: le novità degli aggiornamenti

Spostiamoci adesso in casa di un altro produttore cinese, dove troviamo aggiornamenti per due vecchie glorie come OnePlus 6 e OnePlus 6T e per l’app proprietaria OnePlus Games.

Per quanto riguarda i due smartphone, sul forum ufficiale di OnePlus è stato annunciato il rilascio della versione 11.1.2.2 della OxygenOS con base Android 11, al cui interno sono comprese le patch di sicurezza di novembre 2021 e ottimizzazioni di carattere generale. Ecco il changelog ufficiale:

System Improved system stability and fixed known issues Updated Android security patch to 2021.11



Quanto all’applicazione OnePlus Games, precedentemente nota come OnePlus Game Space, è in roll out un piccolo update all’insegna del rinnovamento della UI e della riorganizzazione. L’app, che come si evince dal nome è dedicata ai giochi mobile, aveva ricevuto lo scorso anno un aggiornamento della UI. Con la versione 3.0.0 in roll out, il colore di sfondo passa da un blu scuro ad un nero metallico, inoltre le statistiche dei giochi, prima mostrate con un tasto dedicato accanto al menù a tre punti, adesso sono ricomprese in quest’ultimo. Gli screenshot in basso mostrano le differenze.

Previous Next Fullscreen

L’analisi dell’APK svela poi una prossima nuova aggiunta: la funzione Smart resolution dovrebbe occuparsi di adattare automaticamente la risoluzione usata sulla base della temperatura dello smartphone e della percentuale di batteria residua. A quanto pare, però, la funzione – che comunque è ancora in sviluppo e dunque non disponibile – sarà compatibile solo con giochi selezionati.

Come aggiornare Xiaomi 11 Lite 5G NE, Mi 10T, POCO F2 Pro, OnePlus 6, 6T, OnePlus Games

Come visto paragrafo per paragrafo, non tutti questi aggiornamenti sono già in roll out da noi. In ogni caso, è possibile cercarli manualmente in questo modo:

per gli Xiaomi e POCO, “Impostazioni > Info sistema > Versione MIUI > Verifica aggiornamenti“.

per i OnePlus, “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“.

Per l’app OnePlus Games, potete scaricare la versione più recente disponibile sul Google Play Store tramite il badge sottostante, oppure cercarla su APK Mirror.

