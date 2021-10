Il rilascio da parte di Google della versione finale di Android 12 ha messo gli altri produttori di smartphone in una posizione scomoda, in quanto i rispettivi utenti iniziano a fare pressioni per scoprire quando anche il proprio smartphone sarà aggiornato al nuovo OS e il team di Samsung non vuole di certo farsi trovare impreparato.

Ormai da alcuni mesi, infatti, gli sviluppatori del colosso coreano si sono messi al lavoro per adeguare l’interfaccia personalizzata di Samsung ad Android 12 e la scorsa settimana è stata presentata ufficialmente.

Stiamo ovviamente parlando di One UI 4, protagonista di due nuovi video pubblicati su YouTube da Samsung alcune ore fa, dedicati alle principali novità che porterà con sé.

Quante novità per Samsung Galaxy con One UI 4

I video in questione ci offrono una sorta di anteprima di ciò che gli utenti potranno attendersi dalla prossima versione dell’interfaccia personalizzata dal colosso coreano, a partire dai vari miglioramenti dell’esperienza complessiva offerta.

Il team di sviluppatori di Samsung ci tiene a mettere in evidenza che One UI 4 nasce con l’intento di soddisfare alcune delle più frequenti richieste degli utenti, come la possibilità di usare lo smartphone con una sola mano, un centro delle notifiche migliorato o una modalità scura ottimizzata e dopo un lungo lavoro di personalizzazione, giocando anche sui colori, il risultato è davvero notevole.

Tra gli aspetti più interessanti troviamo i widget altamente personalizzabili, la modifica dei vari elementi per rendere più semplice l’interazione, importanti miglioramenti per la privacy, la cura di ogni minimo particolare, nuove funzionalità per il comparto imaging e una migliore integrazione tra i vari prodotti dell’ecosistema di Samsung.

A partire dalle prossime settimane il colosso coreano inizierà a rilasciare l’aggiornamento che porta One UI 4 sui vari smartphone di fascia alta dell’azienda, partendo dai più recenti e proseguendo con quelli degli ultimi anni. Ancora un po’ di pazienza.

Potrebbe interessarti anche: i migliori smartphone di Samsung del mese