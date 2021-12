Nella giornata di oggi, 3 dicembre 2021, Samsung ha dato il via ad una promozione estremamente interessante, rivolta a tutti coloro i quali acquisteranno uno degli ultimi top di gamma del brand sudcoreano: i pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold3 5G e Samsung Galaxy Z Flip3 5G e tutti i modelli della serie Samsung Galaxy S21 permettono di ottenere in regalo un Chromebook di Samsung.

Della stessa promozione vi avevamo accennato poco fa nel presentarvi l’offerta imperdibile per Samsung Galaxy S21 Ultra, disponibile attualmente da MediaWorld e compatibile persino con la promozione S Pen di cui vi avevamo parlato, ma adesso la vediamo più nel dettaglio.

Promozione Samsung Galaxy Chromebook Go in regalo con Z Fold3, Z Flip3 e S21

Il contenuto della promozione è presto detto: tutti coloro i quali acquisteranno un Samsung Galaxy Z Fold3 5G (ecco la nostra recensione), Samsung Galaxy Z Flip3 5G (ecco la nostra recensione), Samsung Galaxy S21 5G (ecco la nostra recensione), Samsung Galaxy S21+ 5G (ecco la nostra recensione), Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (ecco la nostra recensione), avranno diritto a ricevere in omaggio un Samsung Galaxy Chromebook Go 14″.

Naturalmente sono previste delle condizioni da rispettare: innanzitutto la promozione è valida per gli acquisti effettuati dal 3 al 19 dicembre. In secondo luogo, l’acquisto deve essere registrato su questa pagina entro e non oltre il 9 gennaio 2022. Il premio verrà consegnato direttamente all’indirizzo indicato dal cliente in sede di compilazione del form.

L’elenco completo dei negozi presso i quali è possibile completare l’acquisto per usufruire della promozione e ottenere un Samsung Galaxy Chromebook Go in regalo è riportato nell’allegato A del regolamento della promozione, che trovate a questo link. Dal momento che nella lista figura anche il nome di MediaWorld, la promozione di Samsung è sfruttabile congiuntamente con lo Sconto Subito Xmas della nota catena, ecco dunque alcune offerte disponibili (gli sconti sono visibili al check-out):

Fra gli altri venditori rientrano anche Unieuro e Amazon, su quest’ultimo però non rientrano i prodotti venduti marketplace ma solo da Amazon.

