Samsung Galaxy Z Flip3 5G e Samsung Galaxy Z Fold3 5G dovrebbero presto iniziare a ricevere Android 12 e la One UI 4.0. Attualmente in fase beta, la nuova release dovrebbe arrivare in versione stabile nei prossimi giorni.

Android 12 in arrivo su Samsung Galaxy Z Flip3 e Z Fold3 5G

Samsung sta procedendo molto rapidamente con l’aggiornamento ad Android 12 per i suoi smartphone di fascia alta e premium. I primi a ricevere la One UI 4.0 sono stati Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra, e i prossimi dovrebbero essere i pieghevoli. Non è un tempistica ufficiale, ma secondo quanto sostiene @FrontTron l’update arriverà su Galaxy Z Flip3 e Fold3 5G già in questi giorni, entro la fine della prima settimana di dicembre.

Se tutto va bene il rollout potrebbe iniziare da un momento all’altro, ma sempre secondo il leaker non dovrebbe comunque andare oltre la seconda settimana di dicembre. Le novità della One UI 4.0 sono parecchie, come abbiamo avuto modo di vedere fin dalle versioni beta, e integrano anche i cambiamenti pensati da Google, come i widget e i miglioramenti di sicurezza.

Avete già messo le mani sulla One UI 4.0 basata su Android 12 sul vostro smartphone pieghevole? La fase beta è ormai in chiusura, quindi tra pochi giorni non avrete più scuse. Non mancheremo di fornirvi ulteriori dettagli non appena partirà la distribuzione su Samsung Galaxy Z Flip3 5G e Galaxy Z Fold3 5G.

