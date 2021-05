L’ultima settimana del mese di maggio 2021 si apre con una bella raccolta di aggiornamenti software per smartphone Android e i destinatari, oggi, sono tanti e appartenenti ai brand Samsung, Huawei, OnePlus e Redmi.

Non perdiamoci in chiacchiere e andiamo a scoprire tutte le novità contenute in questi nuovi update.

Samsung Galaxy A41, A71, Z Fold2, A90 5G (+ Samsung Galaxy Note 10): le novità degli aggiornamenti

Partiamo dagli immancabili smartphone Samsung presenti negli aggiornamenti odierni, ovvero Samsung Galaxy A41, Samsung Galaxy Z Fold2 5G, Samsung Galaxy A90 5G e Samsung Galaxy A71, con un rapido passaggio sulla serie Samsung Galaxy Note 10.

Samsung Galaxy A41 è il protagonista del major update di oggi: è partito il roll out di un file OTA da 2243 MB che implementa la versione firmware A415FXXU1CUD4 e contiene in un colpo solo Android 11, la One UI 3.1 e le patch di sicurezza di aprile 2021, dunque non proprio le ultime.

Come al solito e come si evince anche dal lunghissimo changelog visibile negli screenshot, i cambiamenti sono tanti e significativi: novità grafiche, prestazionali, permessi one-time, nuovi controlli per la privacy e Benessere Digitale migliorato, novità per Fotocamera, Samsung Keyboard, Home screen, Lock screen, Impostazioni, chiamate e conversazioni e altro.

Samsung Galaxy Z Fold2 5G ha iniziato a ricevere le patch di sicurezza di maggio 2021, con versione software F916U1UEU1DUDE. Il roll out ha preso il via negli USA. A tenergli compagnia c’è pure Samsung Galaxy A90 5G con la build A908NKSU3DUE1, anche se in questo caso il rilascio comincia dalla Corea del Sud e dovrebbero essere presenti anche miglioramenti per Quick Share.

Samsung Galaxy A71 aveva già ricevuto sia Android 11 che la One UI 3.1 e con il minor update di oggi si mette quasi in parti con le patch di sicurezza mensili: è in roll out un file OTA da 224 MB con la versione firmware A715FXXS4BUC1 e la SMR (Security Maintenance Release) di aprile 2021.

Dell’ultimo aggiornamento software arrivato su Samsung Galaxy Note 10 e Samsung Galaxy Note 10+ e delle novità in esso contenute avevamo già parlato la settimana scorsa. Oggi completiamo quel discorso con il dettagli mancante: il file OTA che introduce la versione software N97xxXXU7FUE3 – con patch di sicurezza di maggio, miglioramenti per la Fotocamera, per Quick Share e per la condivisione di file tra device Galaxy – pesa 344 MB.

OnePlus Nord N10 5G: le novità dell’aggiornamento

OnePlus Nord N10 5G non è esattamente lo smartphone riuscito meglio al produttore cinese (ecco la nostra recensione) , in ogni caso i possessori saranno lieti di sapere che c’è un piccolo aggiornamento in roll out.

Negli ultimi giorni abbiamo visto OnePlus aggiornare alle patch di sicurezza di maggio 2021 vari modelli: OnePlus 6, 6T, Nord N100 e poi ancora OnePlus 7, 7T e 9R. Ebbene oggi anche OnePlus Nord N10 5G si aggiunge a questo elenco.

Il device sta ricevendo la OxygenOS 10.5.14, dunque ancora niente Android 11. Ecco il changelog completo:

System Fixed known issues and improved system stability Updated Android security patch to 2021.05



Redmi Note 9 Pro 5G: le novità dell’aggiornamento

Mentre la presentazione del suo diretto successore è ormai dietro l’angolo, Redmi Note 9 Pro 5G sta ricevendo un interessante aggiornamento software. Due mesi dopo Android 11, infatti, sta arrivando la MIUI 12.5.

La versione software in rilascio è la V12.5.2.0.RJSCNXM che, come si evince dalla sigla “CN”, è riservata al mercato cinese. Come spesso accade, si tratta di una Stable Beta.

Redmi Note 9 Pro 5G è strettamente imparentato con Xiaomi Mi 10T Lite 5G (l’unica differenza riguarda il sensore fotografico principale), pertanto la notizia è incoraggiante anche per i possessori di questo modello.

Huawei Mate 40, Mate 30 Pro, Nova 8 Pro, P40 Lite: le novità degli aggiornamenti

Huawei è il produttore più presente negli aggiornamenti software di oggi: dopo quelli che vi abbiamo descritto questa mattina, è il turno di Huawei Mate 30 Pro, Huawei Mate 40, Huawei Nova 8 Pro e Huawei P40 Lite.

Huawei Mate 30 Pro sta ricevendo a livello internazionale un OTA da 302 MB con build EMUI 11.0.0.182 (C636E6R2P5) e patch di sicurezza di aprile 2021.

Stesse patch di sicurezza ma solo a partire dalla Cina per Huawei Mate 40 e Huawei Nova 8 Pro, con versione software rispettivamente EMUI 11.0.0.177 ed EMUI 11.0.0.155.

Fanalino di coda è Huawei P40 Lite che, con un OTA da 180 MB e firmware 10.1.0.316 (C432E1R2P1), si ferma ancora alle patch di sicurezza di marzo 2021.

Come aggiornare smartphone Samsung, OnePlus, Redmi e Huawei

Non tutti gli smartphone elencati sono venduti ufficialmente da noi e non tutti gli aggiornamenti descritti sono già disponibili anche in Europa. In ogni caso, è possibile eseguire una ricerca manuale mediante i seguenti percorsi: