Il team di Huawei ha dato il via al rilascio di nuovi aggiornamenti per alcuni smartphone meno recenti del colosso cinese, tra i quali figurano anche device molto popolari come la serie Huawei P30, la serie Huawei Mate 20 e Huawei Nova 5T.

Il nuovo pacchetto software è stato attualmente rilasciato sulla piattaforma EMUI 11 e include una serie di nuove applicazioni, oltre all’immancabile miglioramento generale del sistema e alla risoluzione di alcuni bug riscontrati nelle precedenti release.

Le novità dell’aggiornamento per Huawei P30, Mate 20 e Nova 5T

Stando a quanto si apprende dal changelog ufficiale, l’update in questione migliora la stabilità in determinati scenari e introduce delle scorciatoie per il download rapido delle seguenti applicazioni:

Petal Search

Reader

Petal Maps

Member Center

Inoltre questo aggiornamento aggiunge le applicazioni GameCenter e SkyTone.

Pare, inoltre, che alcuni dei device destinatari di questo pacchetto abbiano ricevuto anche l’ultima patch mensile, così da migliorare la sicurezza del sistema.

Le serie Huawei P40 e Mate 40, così come la serie Mate 30, sono state lanciate sul mercato con queste app preinstallate mentre alcuni degli altri modelli dell’azienda hanno ricevuto l’aggiornamento di Petal Maps in seguito. Con grande probabilità, pertanto, tale aggiornamento nelle prossime settimane sarà esteso ad altri smartphone e verrà distribuito in altri mercati (del resto, questa non è la prima volta che il produttore cinese prova a installare app aggiuntive nei suoi telefoni tramite aggiornamenti software).

Come scaricare l’aggiornamento

Non appena sarà effettivamente disponibile, l’update potrà essere scaricato e installato direttamente dallo smartphone. Gli utenti più impazienti possono controllare manualmente la sua disponibilità andando nel menu delle Impostazioni, entrando nella sezione dedicata al Sistema e selezionando la voce Aggiornamento software.

Ricordiamo che nelle prossime settimane il colosso cinese dovrebbe presentare ufficialmente la serie Huawei P50 e sarà interessante scoprire quali novità software porterà con sé.

