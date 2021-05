Aggiornamenti per ASUS ZenFone 8 Flip, Redmi Note 10 Pro, Samsung Galaxy Note 10

ASUS ZenFone 8 Flip è stato da poco presentato in coppia col compatto ASUS ZenFone 8 e, negli aggiornamenti software di oggi, 18 maggio 2021, si trova in compagnia di Samsung Galaxy Note 10, Samsung Galaxy Note 10+, Redmi Note 10 Pro e Xiaomi Mi 10 Lite Zoom Edition.

Mettetevi comodi e scopriamo insieme tutte le novità di questi nuovi update.

ASUS ZenFone 8 e ASUS ZenFone 8 Flip: le novità degli aggiornamenti

Entrambi questi aggiornamenti software sono stati segnalati direttamente da ASUS attraverso il proprio forum ufficiale (link in fonte), anche se è soprattutto quello per ASUS ZenFone 8 Flip a meritare attenzione.

Sì, perché l’update per ASUS ZenFone 8 reca la versione software 30.11.51.41, esattamente la stessa di cui vi abbiamo già parlato nei giorni scorsi.

Di positivo, comunque, c’è che grazie a questo thread di ASUS adesso disponiamo del changelog ufficiale, che aggiunge qualche dettaglio in più a quanto già segnalato. Eccolo in versione integrale, con le novità aggiuntive evidenziate:

Improved system stability Improved system performance Added one-hand mode and guidance instructions Improved fingerprint unlock animation Added Document mode to the ASUS Camera Added capsule-style icon in the status bar for specific scenarios such as phone call, sound recording, etc. Adjusted the opening animation of the front camera Improved camera quality Added priority mode in ASUS Settings Added search function in Force Dark Mode. Enabled VoLTE on Telia (Lithuania) Enabled VoLTE & VoWifi on ICE (Norway) Updated Android security patch

Passando al nuovo smartphone con la Flip Camera, ASUS ZenFone 8 Flip sta ricevendo la versione software 30.11.55.37. In mancanza di informazioni sulle dimensioni del file OTA, ecco invece il registro delle modifiche ufficiale con le novità principali evidenziate:

Added one-hand mode and guidance instructions Added Document mode to ASUS Camera Added new feature that launch ASUS Camera automatically while Rhinoshield cover slide down. Improved camera quality Added priority mode in ASUS Settings. Added search function in Force Dark Mode Added capsule-style icon in the status bar for specific scenarios such as phone call, sound recording, etc. Improved fingerprint unlock animation Improved system stability Improved system performance Enabled VoLTE on Telia (Lithuania) Enabled VoLTE & VoWifi on ICE (Norway) Updated Android security patch

Serie Samsung Galaxy Note 10: le novità dell’aggiornamento

Poteva mancare Samsung in una raccolta di aggiornamenti software? Ovviamente no, oggi è il turno degli ex top di gamma Samsung Galaxy Note 10 e Samsung Galaxy Note 10+ (anche modello 5G).

Il roll out è già in corso in Europa – a partire da Germania e Svizzera – e questi due modelli si aggiungono alla già lunga lista di Samsung aggiornati alle patch di sicurezza di maggio 2021.

La versione firmware è la N97xxXXU7FUE3 e, oltre alla SMR (Security Maintenance Release) del mese corrente, contiene miglioramenti per la Fotocamera, per Quick Share e per la condivisione di file tra device Galaxy.

Redmi Note 10 Pro (Max) e Xiaomi Mi 10 Lite Zoom Edition: le novità dell’aggiornamento

Chiudiamo con gli aggiornamenti per Redmi Note 10 Pro (Max) e Xiaomi Mi 10 Lite Zoom Edition (aka Youth Edition): entrambi stanno ricevendo l’attesissima MIUI 12.5 (ecco il nostro approfondimento con le novità), sebbene in mercati diversi.

In particolare, l’aggiornamento è in roll out per Redmi Note 10 Pro Max in India e soprattutto Redmi Note 10 Pro (ecco la nostra recensione), anche in versione europea (V12.5.1.0.RKFEUXM). Ecco il changelog completo:

–System

New: With custom device model adjustments, any phone becomes faster after the upgrade.

New: Response to gestures is now instant.

New: With 20 times more rendering power, there are now few limits to what you can see on your screen.

Optimization: MIUI became lighter, faster, and more durable.

–Notes

New: Compose mind maps with complex structures.

New: New tools for doodling and sketching.

New: Press and hold a sketch to adjust the strokes automatically.

New: A gesture shortcut now allows you to create notes, tasks, and excerpts anywhere.

New: Excerpts save text, URLs, and images to Notes in a few simple taps.

New: Dynamic layouts bring the typography in Notes to a new level.

All-new Notes.

Xiaomi Cloud

New: Location info can be now reported automatically before the device is powered off

–Camera

New modes for recording video and time-lapse photography, as well as a new set of filters (BBP, Mystery, Lime, Tango, Fantasy, Slumber, Carmen, Summer).

Per quanto riguarda Xiaomi Mi 10 Lite Zoom Edition, la build in roll out porta la MIUI V12.5.2.0.RJVCNXM ed è una Stable Beta. Dal momento che lo smartphone è esclusivo per il mercato cinese, non ci sono varianti internazionali da segnalare.

Come aggiornare ASUS ZenFone 8 Flip, Samsung Galaxy Note 10/Note 10+, Redmi Note 10 Pro, Xiaomi Mi 10 Lite Zoom Edition

Come visto paragrafo per paragrafo, non tutti questi aggiornamenti sono già in roll out da noi. In ogni caso, è possibile cercarli manualmente in questo modo:

per i Samsung, “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“.

per gli ASUS, “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema“.

per gli Xiaomi e Redmi, “Impostazioni > Info sistema > Versione MIUI > Verifica aggiornamenti“.