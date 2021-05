Tra gli smartphone che nelle prossime settimane Redmi ha in programma di lanciare vi sono anche Redmi Note 8 2021 e Redmi Note 10 Ultra, device al centro di nuove anticipazioni nelle ultime ore.

Xiaomi conferma l’arrivo di Redmi Note 8 2021

Redmi Note 8 è stato uno dei modelli più venduti di questa serie di smartphone, forte di oltre 25 milioni di unità commercializzate a livello globale e pertanto Xiaomi ha deciso di lanciare una nuova versione per celebrare tale risultato.

Redmi Note 8 2021, questo il suo nome, non ha ancora una data di lancio ufficiale e tra le sue feature non dovrebbero mancare un display LCD con refresh rate a 120 Hz e un notch a goccia, un processore MediaTek Helio G85 (al posto del Qualcomm Snapdragon 665), 4 GB di RAM, 128 GB di memoria integrata, una batteria da 4.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 25 W) e MIUI 12.5.

Probabilmente nelle prossime settimane ne sapremo di più.

Redmi Note 10 Ultra 5G si mostra nella colorazione Phantom Blue

In attesa della presentazione ufficiale di Redmi Note 10 Ultra, in programma per il 26 maggio, lo smartphone è apparso in Rete in alcune immagini che ci mostrano la colorazione Phantom Blue (caratterizzata da una particolare texture 3D sul pannello posteriore), con un design che ricorda quello di Xiaomi Mi 11 5G Signature Edition.

Tra le feature di Redmi Note 10 Ultra 5G vi saranno un display AMOLED da 6,53 pollici con un foro al centro per la fotocamera e un refresh rate a 90 Hz (o forse 120 Hz), un processore MediaTek Dimensity 1100, tre varianti di memoria (6/128 GB, 8/128 GB e 8/256 GB con tecnologia dual-channel UFS 3.1), una batteria da 5.000 mAh con il supporto alla ricarica rapida a 33 W e una fotocamera posteriore con sensore primario da 100 megapixel.

La variante base dovrebbe essere venduta in Cina a 1.799 yuan, pari al cambio a circa 230 euro.

Appuntamento a mercoledì prossimo per la presentazione ufficiale.