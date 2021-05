Gli aggiornamenti software che sono in roll out oggi, 22 maggio 2021, sono molto meno numerosi e decisamente meno entusiasmanti di quelli visti ieri e due giorni fa e hanno come destinatari tre modelli dello stesso brand: OnePlus 6, OnePlus 6T e OnePlus Nord N100.

OnePlus 6/6T, OnePlus Nord N100: le novità degli aggiornamenti

Gli smartphone OnePlus protagonisti degli aggiornamenti di oggi non sono esattamente i modelli più in vista della casa cinese: da una parte abbiamo due ex top di gamma con diverse primavere sulle spalle e dall’altra un modello di fascia bassa che non particolarmente apprezzato.

I tre update sono accomunati dalla presenza delle patch di sicurezza di maggio 2021, così come dall’assenza di Android 11.

Intendiamoci, OnePlus 6 e OnePlus 6T hanno già assaporato Android 11 sotto forma di Open Beta, tuttavia la build stabile ancora latita. Per entrambi è in roll out la OxygenOS 10.3.11 e il registro delle modifiche non potrebbe essere più breve di così:

System Updated Android Security Patch to 2021.05 Fixed known issues and improved system stability



L’economico OnePlus Nord N100 è in lista per ricevere Android 11 e fa persino parte del programma AER, tuttavia il produttore non sembra avere particolare fretta di aggiornarlo. Per questo modello è in rilascio la OxygenOS 10.5.10; per il registro delle modifiche, vi basta rileggere quello di 6 e 6T.

Come aggiornare OnePlus 6, OnePlus 6T e OnePlus Nord N100

I nuovi aggiornamenti per OnePlus 6, OnePlus 6T e OnePlus Nord N100 sono già disponibili per tutti i modelli compatibili, per cercarli manualmente vi basta seguire il percorso “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“.

