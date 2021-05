Nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di nuovi aggiornamenti per Motorola One Action, OnePlus 7, OnePlus 7T e OnePlus 9R.

Motorola One Action si aggiorna ad Android 11

Iniziando dallo smartphone di Motorola, il nuovo aggiornamento porta con sé Android 11, un upgrade non così scontato se si considera che parliamo di un telefono lanciato nel 2019 con Android 9 a bordo e che è già stato aggiornato ad Android 10.

Al momento l’aggiornamento in questione è stato segnalato in Brasile ma nel giro di qualche settimana dovrebbe raggiungere tutti i mercati nei quali Motorola One Action è commercializzato.

Oltre alle novità proprie di Android 11, l’update dovrebbe portare con sé alcune modifiche all’interfaccia utente, la risoluzione di qualche bug e un miglioramento generale dell’esperienza offerta dal device.

OxygenOS 11.0.1.1 sbarca su OnePlus 7 e 7T

Il team di OnePlus ha dato il via al rilascio dell’aggiornamento che porta OxygenOS 11.0.1.1 su OnePlus 7 e OnePlus 7T, implementando così in questi smartphone le patch di sicurezza di maggio 2021.

L’update, che ha un “peso” di circa 321 MB, migliora la fluidità del sistema operativo e la velocità di caricamento delle anteprime in galleria e risolve alcuni bug. Questo è il changelog ufficiale:

System

Improved the system fluency

Fixed the occasional issue that Google Fi SIM card cannot accept incoming calls

Updated Android security patch to 2021.05

Shelf

Improved the swiping experience of Shelf

Gallery

Improved the loading speed of previewing pictures

Phone

Fixed the occasional issue that incoming call interface delays to display

Fixed the occasionally abnormal display issue when making a call

Camera

Fixed the occasional issue that the mirror effect fails to work

Fixed the abnormal issue with the camera when zooming in macro mode

Fixed the abnormal issue with some buttons when taking pictures continuously in Nightscape mode

Network

Improved 4G network communication

Improved the stability of Wi-Fi connection

OnePlus 9R si aggiorna a OxygenOS 11.2.1.2

Per quanto riguarda OnePlus 9R, infine, lo smartphone nelle scorse ore si è aggiornato a OxygenOS 11.2.1.2, update che porta con sé le patch di sicurezza di maggio 2021.

L’aggiornamento in questione introduce anche la risoluzione di alcuni bug riscontrati dagli utenti, migliora la fluidità della galleria e della fotocamera in alcune condizioni (come ad esempio in modalità notturna).

Come sempre avviene, OnePlus rilascia i suoi aggiornamenti gradualmente e, pertanto, potrebbero essere necessarie anche alcune settimane prima che tali update raggiungano tutti i modelli nei vari mercati.

Come aggiornare

Quando l’update sarà disponibile, potrà essere scaricato direttamente dallo smartphone. I più impazienti possono procedere ad una ricerca manuale andando nel menu delle Impostazioni e quindi nella sezione Sistema, ove troveranno la voce Aggiornamento software.