Quella di oggi non è solo una giornata di grandi sconti del Black Friday: è arrivato anche il momento di accogliere tre nuovi smartphone Redmi, che vanno ad aggiungersi alla già generosa gamma attuale, e uno smartwatch. Stiamo parlando di Redmi Note 9 Pro 5G, Redmi Note 9 5G, Redmi Note 4G e Redmi Watch: andiamo a scoprire caratteristiche tecniche, immagini e prezzi di vendita.

Caratteristiche e funzionalità di Redmi Note 9 Pro 5G, Redmi Note 9 5G e Redmi Note 9 4G

Xiaomi ha appena annunciato in Cina tre nuovi smartphone Android, che si aggiungono alla famiglia Redmi. Si tratta, come ormai avrete capito, di Redmi Note 9 Pro 5G, Redmi Note 9 5G e Redmi Note 9 4G, dispositivi di fascia media che portano la connettività di quinta generazione (i primi due) e una variante con SoC Qualcomm al già disponibile Redmi Note 9.

Il primo vede tra le sue caratteristiche chiave il display Full-HD+ da 6,67 pollici con supporto ai 120 Hz di refresh rate, accompagnato da Snapdragon 750G a 8 nm e da una fotocamera posteriore da ben 108 MP con sensore Samsung HM2. Ecco le specifiche tecniche complete di Redmi Note 9 Pro 5G:

display LCD da 6,67 pollici Full-HD+ (1080 x 2400 pixel) con 120 Hz di refresh rate, 450 nits e vetro Gorilla Glass 5

Full-HD+ (1080 x 2400 pixel) con 120 Hz di refresh rate, 450 nits e vetro Gorilla Glass 5 SoC Qualcomm Snapdragon 750G octa-core (dual 2,2 GHz + hexa 1,8 GHz) con GPU Adreno 619

octa-core (dual 2,2 GHz + hexa 1,8 GHz) con GPU Adreno 619 6/8 GB di RAM LPDDR4X e 128/256 GB di memoria interna UFS 2.2, espandibile fino a 512 GB

quadrupla fotocamera posteriore con sensore Samsung HM2 da 108 MP (1/1,52″, lente 7P, f/1.75), sensore ultra grandangolare da 8 MP (120°), sensore per la profondità da 2 MP e sensore macro da 2 MP

fotocamera anteriore da 16 MP

sensore di impronte laterale, infrarossi

5G SA/NSA , dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz) 2 x 2 MIMO, Bluetooth 5.1, GPS (L1+L5), NFC

, dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz) 2 x 2 MIMO, Bluetooth 5.1, GPS (L1+L5), NFC porta per il jack da 3,5 mm, USB Type-C, doppio speaker con supporto Hi-Res audio

batteria da 4820 mAh con supporto a ricarica rapida da 33 W

Android 10 con MIUI 12

dimensioni di 165,38 x 76,8 x 9 mm, peso di 215 grammi

Redmi Note 9 5G vede lo spostamento del foro frontale per la fotocamera sul lato sinistro (invece che al centro), ma non si tratta dell’unico cambiamento rispetto al modello Pro. Ecco le caratteristiche tecniche complete di Redmi Note 9 5G:

display LCD da 6,53 pollici Full-HD+ (1080 x 2400 pixel) con 450 nits e vetro Gorilla Glass 5

SoC MediaTek Dimensity 800U MT6873V octa-core (4 x 2,4 GHz + 4 x 2,0 GHz) a 7 nm

MT6873V octa-core (4 x 2,4 GHz + 4 x 2,0 GHz) a 7 nm 6/8 GB di RAM LPDDR4X e 128/256 GB di memoria interna UFS 2.2, espandibile fino a 512 GB

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 MP (apertura f/1.79), ultra grandangolare da 8 MP (apertura f/2.2) e macro da 2 MP (f/2.4)

fotocamera anteriore da 13 MP

sensore di impronte laterale, infrarossi

5G SA/NSA , dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5, GPS/GLONASS/Beidou

, dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5, GPS/GLONASS/Beidou porta per il jack da 3,5 mm, USB Type-C, doppio speaker

batteria da 5000 mAh con supporto a ricarica rapida da 18 W

Android 10 con MIUI 12

dimensioni di 161,96 x 77,25 x 9,2 mm, peso di 199 grammi

Chiudiamo il tris di nuovi smartphone con una variante di Redmi Note 9 4G, che vede la presenza del SoC Qualcomm Snapdragon 662. Ecco la scheda tecnica del coloratissimo Redmi Note 9 4G:

display LCD da 6,53 pollici Full-HD+ (1080 x 2400 pixel) con 400 nits e vetro Gorilla Glass 3

SoC Qualcomm Snapdragon 662 octa-core (4 x 2,0 GHz + 4 x 1,8 GHz) a 11 nm con GPU Adreno 610

octa-core (4 x 2,0 GHz + 4 x 1,8 GHz) a 11 nm con GPU Adreno 610 4/6/8 GB di RAM LPDDR4X e 128/256 GB di memoria interna UFS 2.2, espandibile fino a 512 GB

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 MP (apertura f/1.79), ultra grandangolare da 8 MP (118° e apertura f/2.2) e macro da 2 MP (f/2.4)

fotocamera anteriore da 8 MP con apertura f/2.0

sensore di impronte laterale, infrarossi

dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5, GPS/GLONASS, radio FM

porta per il jack da 3,5 mm, USB Type-C, doppio speaker

batteria da 6000 mAh con supporto a ricarica rapida da 18 W

con supporto a ricarica rapida da 18 W Android 10 con MIUI 12

dimensioni di 162,26 x 77,28 x 9,6 mm, peso di 198 grammi

Previous Next Fullscreen

Svelato anche Redmi Watch con supporto a Xiao AI

Xiaomi ha presentato in Cina anche un nuovo smartwatch, denominato semplicemente Redmi Watch. Dotato di display da 1,4 pollici, resistenza all’acqua fino a 5 ATM, sensore per il battito cardiaco e di un’autonomia che promette di arrivare almeno a un’intera settimana, si tratta di un prodotto pensato per gli amanti dell’attività fisica (ma non solo).

Non mancano la connettività NFC, un peso ridotto (35 grammi) e tante possibilità di personalizzazione del quadrante, così come il supporto all’assistente virtuale Xiao AI, disponibile solo in Cina.

Prezzi e uscita di Redmi Note 9 Pro 5G, Redmi Note 9 5G, Redmi Note 9 4G e Redmi Watch

Redmi Note 9 Pro 5G, Redmi Note 9 5G, Redmi Note 9 4G e Redmi Watch sono dispositivi pensati per il mercato cinese, e non sappiamo se e quando arriveranno in Europa. Redmi Note 9 4G è già disponibile all’acquisto in Cina, mentre gli altri dispositivi arriveranno l’1 dicembre. Ecco i prezzi di vendita:

Redmi Note 9 4G 4 GB + 128 GB – 999 yuan (circa 128 euro)

Redmi Note 9 4G 6 GB + 128 GB – 1099 yuan (circa 140 euro)

Redmi Note 9 4G 8 GB + 128 GB – 1299 yuan (circa 166 euro)

Redmi Note 9 4G 8 GB + 256 GB – 1499 yuan (circa 192 euro)

Redmi Note 9 5G 6 GB + 128 GB – 1299 yuan (circa 166 euro)

Redmi Note 9 5G 8 GB + 128 GB – 1499 yuan (circa 192 euro)

Redmi Note 9 5G 8 GB + 256 GB – 1699 yuan (circa 217 euro)

Redmi Note 9 Pro 5G 6 GB + 128 GB – 1599 yuan (circa 204 euro)

Redmi Note 9 Pro 5G 8 GB + 128 GB – 1799 yuan (circa 230 euro)

Redmi Note 9 Pro 5G 8 GB + 256 GB – 1999 yuan (circa 255 euro)

Redmi Watch – 299 yuan (circa 38 euro)

Leggi anche: riprova Redmi Note 9 Pro con MIUI 12