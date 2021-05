Anche oggi, 12 maggio 2021, arriva un bel carico di aggiornamenti software per smartphone Android e questa volta, al netto del solo Redmi K30 Pro, è un vero e proprio monologo di Samsung.

Mettetevi comodi e andiamo a scoprire tutte le novità di questi nuovi update.

Redmi K30 Pro: le novità dell’aggiornamento

Partiamo dall’unico aggiornamento appannaggio di uno smartphone Redmi.

Redmi K30 Pro era arrivato sul mercato cinese con Android 10 e la MIUI 11, per essere più tardi aggiornato ad Android 11 e alla MIUI 12. Adesso, a diversi mesi dal lancio, lo smartphone ha iniziato a ricevere la MIUI 12.5 (ecco il nostro approfondimento con le novità).

In particolare, si tratta della versione software V12.5.2.0.RJKCNXM e la build è contrassegnata come Stable Beta, pertanto è disponibile ancora per una ristretta fetta di utenti.

Di per sé, questo aggiornamento non ci tocca in modo diretto, è tuttavia interessante perché Redmi K30 Pro corrisponde al nostro POCO F2 Pro. Il roll out, anche se solo in Cina, per il primo porta a pensare che anche per il secondo il rilascio sia dietro l’angolo.

Samsung Galaxy S21, S21+, S21 Ultra, S20, S20+, S20 Ultra 5G, J8 2018, J7 Duo, J7 2017, J5 2017: le novità degli aggiornamenti

Gli smartphone di Samsung protagonisti degli aggiornamenti software di queste ore sono tanti e vari. L’elenco va dagli ultimi top di gamma della serie Galaxy S21 a quelli della precedente generazione della serie Galaxy S20, passando per diversi modelli economici (e piuttosto datati) della serie J.

Samsung Galaxy S21, S21+, S21 Ultra

Samsung ha già rilasciato le patch di sicurezza del mese di maggio 2021 per una sfilza di modelli più e meno recenti e adesso è arrivato il turno dei modelli di punta Samsung Galaxy S21 (ecco la nostra recensione), Samsung Galaxy S21+ (ecco la nostra recensione) e Samsung Galaxy S21 Ultra (ecco la nostra recensione).

Il roll out ha già raggiunto anche l’Italia e, come potete notare dallo screenshot del nostro modello, il file OTA pesa quasi 1 GB e introduce la versione firmware G99 * BXXU3AUE1. Al suo interno sono presenti le citate patch di sicurezza di maggio 2021, nonché miglioramenti per la Fotocamera e per la funzione Quick Share, oltre ai classici bugfix e miglioramenti di stabilità.

Samsung Galaxy S20, S20+, S20 Ultra 5G

Torniamo indietro di una generazione agli ex top di gamma Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+ e Samsung Galaxy S20 Ultra 5G.

Anche in questo caso l’aggiornamento è già in Europa e il contenuto segnalato dal changelog è praticamente lo stesso, sebbene il file OTA pesi meno di 200 MB. La versione firmware G98 ** XXU7DUE1 porta le patch di sicurezza di maggio 2021, miglioramenti per la Fotocamera e per Quick Share.

Samsung Galaxy J8 2018, J7 Duo, J5 2017, J7 2017

Chiudiamo con un poker di modelli low cost formato da Samsung Galaxy J8 2018, Samsung Galaxy J7 Duo, Samsung Galaxy J5 2017 e Samsung Galaxy J7 2017.

Samsung Galaxy J8 2018 ha iniziato a ricevere le patch di sicurezza – SMR (Security Maintenance Release) – di aprile 2021. In roll out anche in vari Paesi asiatici, la versione firmware che sta arrivando in Russia e Ucraina è la J810FJXS5CUD1.

Le patch di sicurezza del mese di aprile 2021 sono in rilascio anche per Samsung Galaxy J7 Duo 2018, il quale si sta aggiornando in India, Bangladesh, Sri Lanka, Corea del Sud e Nepal con il firmware J720FDDS7CUD2 (J727SKSU5CUD2 in Corea).

Restando in Corea del Sud, le patch di sicurezza di aprile 2021 sono state rilasciate anche per Samsung Galaxy J5 Pro, ovvero Samsung Galaxy J5 2017. In questo caso la build è la J530LKLU7CUD2.

Con Samsung Galaxy J7 2017 si fa un piccolo passo indietro: il modello sta ricevendo le patch di sicurezza di marzo 2021 (J730FXWS8CUD1) in Bangladesh, Sri Lanka e Nepal.

Come aggiornare Redmi K30 Pro, Samsung Galaxy S21, S21+, S21 Ultra, S20, S20+, S20 Ultra 5G, J8 2018, J7 Duo, J7 2017, J5 2017

Come detto, alcuni di questi aggiornamenti sono già disponibili anche da noi, altri invece sono ancora riservati ad altri mercati. Ecco i percorsi per cercarli manualmente: