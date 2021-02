Xiaomi non perde mai occasione per lanciare una nuova iniziativa promozionale e questa volta il pretesto è stato fornito dall’imminente festa degli innamorati: in occasione di San Valentino, il produttore cinese ha attivato una serie di offerte e promozioni sul proprio store online ufficiale.

Insomma, se nei giorni scorsi vi avevamo illustrato le iniziative dei vari Huawei, ASUS e OnePlus, all’appello non poteva naturalmente mancare Xiaomi.

Il dispositivo del momento per il brand cinese è ovviamente Xiaomi Mi 11 5G (ecco le nostre prime impressioni), ma dal momento che il lancio globale è avvenuto ieri e che lo smartphone non è ancora disponibile all’acquisto, per forza di cose non può far parte di questa promozione. In ogni caso il listino di Xiaomi (e chiaramente Redmi e POCO), non è certo sprovvisto di prodotti interessanti.

Offerte di San Valentino di Xiaomi (9 – 14 febbraio 2021)

Premesso che le offerte di San Valentino dello store online Xiaomi saranno attive da oggi fino al 14 febbraio, prima di passare alla lista delle offerte occorre dare un’occhiata alle altre promozioni sfruttabili.

In primis, si prevede che acquistando uno smartphone e aggiungendo una differenza di 19,99 euro, si possa ottenere una Xiaomi Mi Smart Band 5.

In secondo luogo, è possibile ottenere uno sconto di 10 euro su tutti gli ordini di importo superiore a 200 euro: basta utilizzare il codice sconto LOVE21 in fase di acquisto.

Non vanno poi dimenticate le classiche promozioni: invitando un amico è possibile ottenere un coupon da 10 euro fino ad un massimo di 50 euro; solo per i nuovi clienti, 5 euro di sconto extra sugli ordini tramite l’app Mi Store.

Ciò detto, Xiaomi mette già in elenco le anteprime flash sale dal 11 al 14 febbraio:

Ecco, invece, l’elenco delle offerte:

Redmi Note 9T 4-64 GB + Mi True Wireless Earbuds Basic 2 a 219,90 euro

Redmi Note 9T 4-128 GB + Mi True Wireless Earbuds Basic 2 a 289,90 euro

POCO M3 4-64 GB a 129,90 euro

POCO M3 4-128 GB a 149,90 euro

POCO X3 NFC 6-64 GB a 199,90 euro

Redmi Note 9 Pro 6-64 GB a 199,90 euro

Redmi Note 9 Pro 6-128 GB a 239,90 euro

Redmi Note 9S 4-64 GB a 169,90 euro

Redmi Note 8 Pro 6-64 GB a 159,90 euro

Redmi 9C 2-32 GB a 119,90 euro

Redmi 9C 3-64 GB a 139,90 euro

Xiaomi Mi 10T Pro 8-128 GB + Redmi power bank 10.000 mAh a 489,90 euro

Xiaomi Mi 10T Pro 8-256 GB + Redmi power bank 10.000 mAh a 539,90 euro

Xiaomi Mi 10T 6-128 GB + Redmi power bank 10.000 mAh a 419,90 euro

Fino a questo momento abbiamo messo in elenco smartphone – con ben tre brand diversi –, smartband, smartwatch e cuffie true wireless, ma, siccome parliamo di Xiaomi, questo vuol dire che abbiamo appena grattato la superficie.

In una selezione di offerte del produttore cinese non poteva mancare un nutrito e variegato gruppo di prodotti Ecosystem:

Mi High-capacity Ink Pen Confezione da 10 a 4,99 euro

Mi Electric Shaver S500 a 39,99 euro

Mi 37W Dual-Port Car Charger a 9,99 euro

Mi Casual Daypack a 7,99 euro

Mi AIoT Router AC2350 a 49,99 euro

Mi Wi-Fi Range Extender Pro a 14,99 euro

Mi Router 4C a 9,99 euro

2 Mi Smart LED Bulb (Warm White) a 9,99 euro

10000mAh Mi Power Bank Essential a 19,99 euro

20000mAh 18W Fast Charge Power Bank a 14,99 euro

10000mAh Fast Charge Power Bank 3 a 14,99 euro

Mi Portable Photo Printer a 59,99 euro

Mi Portable Photo Printer Paper a 14,99 euro

Mi Smart Space Heater S a 79,99 euro

Mi 20W Wireless Charging Stand a 24,99 euro

Mi Electric Scooter Pro 2 a 499,90 euro

Mi Electric Scooter 1S a 399,90 euro

Mi Air Purifier 3C a 149,90 euro

Mi True Wireless Earbuds Basic 2 a 19,99 euro

Mi True Wireless Earphones 2 Basic a 29,99 euro

Mi True Wireless Earphones 2 a 49,99 euro

Mi Curved Gaming Monitor 34″ a 449,99 euro

Mi TV Stick a 39,99 euro

Mi Handheld Vacuum Cleaner a 199,99 euro

8-in-1 Precision Screwdriver a 19,99 euro

MI LED TV 4S 43 a 399,90 euro

MI LED TV 4S 55″ a 499,90 euro

Queste e tutte le altre offerte sono disponibili alla pagina ufficiale della promozione al link sottostante:

