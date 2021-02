Il Huawei Store mette a disposizione tante offerte pensate per San Valentino, disponibili fino al 14 febbraio 2021: in aggiunta alle promozioni che abbiamo visto qualche giorno fa, il produttore cinese consente di portarsi a casa diversi prodotti del suo ecosistema a prezzi scontati o con regali in bundle.

Le offerte di San Valentino del Huawei Store tra smartphone Android e regali

Il Huawei Store ha attivato promozioni interessanti in occasione di San Valentino, che consentono a innamorati e non di acquistare diversi prodotti a prezzi scontati e con regali in abbinamento. Scopriamo insieme le proposte migliori dell’iniziativa Better Together di Huawei:

Idee regalo per San Valentino sul Huawei Store

In aggiunta il Huawei Store propone alcune idee regalo per lei o per lui, da acquistare per San Valentino. Ecco alcune occasioni:

Resta sempre disponibile il codice sconto da 50 euro su una spesa di almeno 500 euro per Huawei MateBook D14 R7 8-512 GB, MateBook D14 i5 8-512 GB e MateBook 14 R5 16-512 GB. Per scoprire tutte le offerte dell’iniziativa Huawei di San Valentino potete seguire questo link.

Potrebbe interessarti: recensione Huawei Mate 40 Pro