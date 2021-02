OnePlus lancia la sua iniziativa di San Valentino, che include offerte, regali in bundle e persino un concorso per provare a vincere OnePlus 8T e non solo. Le promozioni sono disponibili fin da subito sul sito ufficiale: andiamo a scoprire tutto più da vicino.

Le offerte OnePlus di San Valentino: sconti, bundle e non solo

OnePlus propone diversi vantaggi per i suoi clienti e per chi vuole diventarlo: le iniziative di San Valentino della casa cinese toccano accessori, smartphone e bundle, con in più la possibilità di vincere OnePlus 8T e altri premi. Si parte da uno sconto del 30% su tutti gli accessori, valido fino al 21 febbraio 2021 (eccetto Buds e Buds Z); qualche giorno in meno per accaparrarsi le cuffie OnePlus Buds e OnePlus Buds Z con il 50% di sconto sul secondo pezzo (fino al 15 febbraio 2021).

Se invece siete alla ricerca di uno smartphone potreste considerare le altre proposte:

In più OnePlus ha pensato a un concorso, disponibile fino alle 10:00 del 21 febbraio 2021, che permette di vincere OnePlus 8T, OnePlus 8 Pro, OnePlus Buds Z, OnePlus Buds e la possibilità di una spedizione gratuita. Per partecipare all’estrazione serve utilizzare 20 punti referral dell’account o in alternativa si possono avere due possibilità condividendo la pagina su Twitter o Facebook.

Potete trovare tutti i dettagli sulle iniziative OnePlus di San Valentino al link qui sotto: avete già scelto cosa acquistare?

Potrebbe interessarti: recensione OnePlus 8T