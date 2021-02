Parte oggi la promozione di San Valentino di ASUS, a disposizione sul sito ufficiale e negli ASUS Gold Store sparsi per l’Italia. La campagna We Love Tech è attiva per tutta la settimana, fino al 14 febbraio 2021 compreso, e consente di acquistare alcuni modelli di smartphone Android in sconto.

Le offerte ASUS di San Valentino

Le offerte ASUS di San Valentino toccano quattro smartphone Android tra i più popolari del marchio, ossia ASUS ZenFone 7, ASUS ZenFone 7 Pro, ROG Phone 3 Strix Edition e ROG Phone 3 (12-512 GB): tutti e quattro sono stati lanciati sul mercato la scorsa estate (tra luglio e agosto), e ora è possibile portarseli a casa con uno sconto di 100 o 200 euro dal prezzo originale.

Sullo store online di ASUS e negli ASUS Gold Store sono disponibili altre offerte su notebook, smartphone ricondizionati e accessori: per scoprire tutti gli sconti di San Valentino della casa taiwanese potete seguire il link qui di seguito, ma ricordatevi che per approfittarne avete tempo solo fino al 14 febbraio 2021 (o fino a esaurimento scorte).