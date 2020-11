Giornata di aggiornamenti per alcuni dispositivi targati Samsung, Huawei, OnePlus e Sony. Per la precisione parliamo di Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+, Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, Samsung Galaxy Watch 3, Huawei P40, Huawei P40 Pro, Huawei P40 Pro+, OnePlus Nord N10 5G, Sony Xperia 5 II, Sony Xperia L4 e Sony Xperia 10 II: andiamo a scoprire le novità degli update per questi undici device.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S20 e Samsung Galaxy Watch 3

Partiamo dai dispositivi della casa sud-coreana e dagli smartphone Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+ e Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, che si aggiornano in Italia con i firmware G98xBXXS5BTJ4.

Le novità non sono particolarmente numerose, anzi: il changelog cita solamente il miglioramento della sicurezza del dispositivo, che per la precisione riceve le patch di sicurezza di novembre 2020. L’aggiornamento è piuttosto leggero e richiede il download di circa 144 MB, volendo fattibile anche con connessione dati.

Passando a Samsung Galaxy Watch 3 possiamo scoprire le novità del firmware R840XXU1BTK1, in rollout a partire dalla Corea del Sud. In base al changelog messo a disposizione dal produttore, lo smartwatch riceve miglioramenti alla funzione di misurazione della saturazione dell’ossigeno nel sangue, che potrebbe risultare particolarmente utile in questo periodo di emergenza sanitaria, e accoglie una guida vocale per frequenza cardiaca e distanza durante gli esercizi di corsa e bicicletta registrati in automatico (anche con le cuffie).

Novità aggiornamento Huawei P40, P40 Pro e P40 Pro+

Huawei P40, Huawei P40 Pro e Huawei P40 Pro+ stanno iniziando ad aggiornarsi in Cina alla EMUI 11 in versione stabile: il rollout per il momento riguarda un ristretto numero di smartphone con EMUI 10.1 o già con EMUI 11 in test, ma si allargherà presto e raggiungerà tutti di dispositivi in qualche settimana.

L’update per l’Europa è previsto per dicembre 2020, quindi l’attesa sta per finire. Le novità sono ovviamente parecchie e comprendono cambiamenti alla funzione Always on Display, alla gestione delle animazioni, miglioramenti lato privacy e tanto altro (eccole tutte).

Novità aggiornamento OnePlus Nord N10 5G

Aggiornamento in distribuzione anche per il nuovo arrivato OnePlus Nord N10 5G, appena passato dalle nostre mani per la recensione completa. Lo smartphone 5G della casa cinese sta ricevendo OxygenOS 10.5.5 con patch di sicurezza di ottobre 2020, ottimizzazioni ai consumi energetici e miglioramenti per gli scatti fotografici.

Novità aggiornamento Sony Xperia 5 II e Sony Xperia 10 II

Chiudiamo la carrellata di aggiornamenti con Sony Xperia 5 II, Sony Xperia 10 II e Sony Xperia L4, che stanno ricevendo rispettivamente la versione 58.0.A.22.21, 59.0.A.8.45 e 57.0.A.2.258.

Sony Xperia 5 II e Sony Xperia L4 si aggiornano con le patch di sicurezza di ottobre 2020, mentre Sony Xperia 10 II accoglie quelle di novembre 2020. Non sembrano esserci altre novità di rilievo, ma nel caso vi invitiamo a segnalarcele nel solito box qui sotto.

Come aggiornare Samsung Galaxy S20, Huawei P40, OnePlus Nord N10 5G, Sony Xperia 5 II e Xperia 10 II

Gli aggiornamenti per Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+ e Samsung Galaxy S20 Ultra 5G sono in distribuzione in Italia a partire dai modelli no brand, mentre per quanto riguarda OnePlus Nord N10 5G, Sony Xperia 5 II, Sony Xperia L4 e Sony Xperia 10 II potrebbe volerci qualche giorno per il nostro Paese. Tentar non nuoce, quindi potete cercare i nuovi firmware all’interno delle impostazione di sistema, nella sezione dedicata agli update.

Huawei P40, Huawei P40 Pro e Huawei P40 Pro+ stanno invece ricevendo l’aggiornamento a EMUI 11 stabile a partire dalla Cina, quindi ci vorrà ancora qualche settimana per vedere qualcosa anche da noi.