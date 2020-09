Il quadro delle specifiche tecniche dei nuovi e attesi Xiaomi Mi 10T e Xiaomi Mi 10T Pro si arricchisce di nuovi particolari, nel frattempo l’estremo Xiaomi Mi 10 Ultra sta ricevendo un nuovo aggiornamento software.

Xiaomi Mi 10T/Mi 10T Pro: ecco le specifiche complete

La famiglia Mi 10 di Xiaomi è già decisamente numerosa: sulla scena internazionale, accanto ai due modelli di riferimento Xiaomi Mi 10 e Xiaomi Mi 10 Pro, troviamo anche l’ottimo Xiaomi Mi 10 Lite 5G, mentre soltanto in Cina sono presenti anche i modelli Xiaomi Mi 10 Ultra e Xiaomi Mi 10 Youth Edition.

A dispetto di ciò, il produttore cinese non è ancora sazio e anzi si prepara a rincarare la dose, nella speranza di ripetere l’ottimo riscontro ottenuto lo scorso anno con Xiaomi Mi 9T/Mi 9T Pro: le indiscrezioni vanno avanti ormai da mesi e si avvicina sempre di più il momento del lancio dei nuovi Xiaomi Mi 10T e Xiaomi Mi 10T Pro.

Se qualche giorno fa vi abbiamo presentato dei render praticamente ufficiosi, il leak di oggi è succulento: ha ad oggetto l’intera scheda tecnica dei due modelli.

Secondo quanto riporta il blog MuyComputer, Xiaomi Mi 10T e Xiaomi Mi 10T Pro saranno dotati della Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 865. Il modello standard dovrebbe accontentarsi di 6 GB di RAM, contro gli 8 GB del modello Pro; per la memoria interna si parla di 128/256 GB.

Per quanto concerne il display, sebbene i precedenti report suggerissero la presenza di pannelli OLED, questo nuovo leak parla di schermi LCD da 6,67 pollici con risoluzione FHD+ (2340 x 1080 pixel) e refresh rate di 144 Hz.

Quale conseguenza dell’impiego di pannelli LCD invece che OLED, entrambi gli smartphone dovrebbero essere dotati di sensore di impronte digitali laterale.

Rispetto allo Xiaomi Mi 10 standard, inoltre, sarebbe stato rivisto e potenziato anche il comparto fotografico posteriore, dove dovrebbero sparire i due “inutili” sensori macro e di profondità da 2 MP.

La fonte attribuisce a Xiaomi Mi 10T Pro una tripla fotocamera posteriore con una principale da 108 MP, una ultra grandangolare da 20 MP e un teleobiettivo da 12 MP. Se i modelli “T” dello scorso anno erano stati caratterizzati da un’impostazione a tutto schermo con fotocamere anteriori a scomparsa, i modelli della serie Mi 10T saranno più allineati alle tendenze di quest’anno: la fotocamera anteriore, che dovrebbe essere da 20 MP, è integrata in un foro nell’angolo superiore sinistro dello schermo.

L’unica grande differenza tra Xiaomi Mi 10T e Xiaomi Mi 10T Pro dovrebbe riguardare il sensore principale, che sul primo modello dovrebbe essere da 64 MP invece che da 108 MP.

Entrambi i modelli dovrebbero garantire un’ottima autonomia forti di batterie da 5.000 mAh.

Dal punto di vista software è scontata la presenza della MIUI 12 con base Android 10 out of the box.

Xiaomi non ha ancora comunicato la data di presentazione di Xiaomi Mi 10T e Xiaomi Mi 10T Pro, ai quali si potrebbe affiancare anche il nuovo misterioso smartphone 5G economico.

Xiaomi Mi 10 Ultra: le novità dell’aggiornamento

Con due nuovi smartphone di fascia alta in arrivo, ce n’è anche uno già esistente che si aggiorna e si tratta di Xiaomi Mi 10 Ultra.

Presentato ufficialmente lo scorso 11 agosto per commemorare il decimo compleanno del brand cinese e forte di numeri strepitosi, questo smartphone è attualmente disponibile solo in patria, ma le sue peculiarità hanno attirato inevitabilmente parecchie attenzioni.

Adesso Xiaomi Mi 10 Ultra sta ricevendo un nuovo update software: si tratta di una nuova build della MIUI 12 stabile e più precisamente della versione MIUI V12.0.10.0 QJJCNXM. Il registro delle modifiche elenca miglioramenti a livello di sistema e per il software fotografico, che guadagna la nuova modalità video smooth zoom. Ecco il changelog completo:

System Optimized battery display

Optimize the temperature control strategy for charging.

Optimize the charge-off problem under high-temperature conditions.

Optimize the problem of slow battery activation caused by not using the phone for a long time.

Optimize the dynamic picture compensation experience of the video toolbox Camera New video mode smooth zoom, improve video recording experience

Il team della MIUI avrebbe inoltre rivelato che l’algoritmo della fotocamera è stato aggiornato alla versione testata da DXOMark, fornendo ora risultati complessivamente migliori.

Il nuovo aggiornamento è in distribuzione tramite OTA e si tratta ovviamente di una build cinese.

Leggi anche: Recensione Xiaomi Mi 10 Pro