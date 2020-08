Xiaomi Mi 10 Ultra è il nuovo smartphone top di gamma della casa cinese, che proprio durante il mese di agosto 2020 festeggia il su decimo compleanno. Il dispositivo è stato presentato ufficialmente dal CEO Lei Jun all’evento Xiaomi Science and Technology Park ed è all’insegna del numero 120: zoom 120x, refresh rate di 120 Hz e ricarica rapida a 120 W. Andiamo a scoprire tutto sul nuovo flagship del produttore.

Caratteristiche tecniche di Xiaomi Mi 10 Ultra

Xiaomi Mi 10 Ultra è stato presentato in tre varianti, che differiscono tra loro sia per l’aspetto estetico e i materiali utilizzati (e di questo parleremo nel paragrafo dedicato), sia per le memorie a disposizione. Si parte infatti dagli 8 GB di RAM LPDDR5 e dai 128 GB di memoria UFS 3.1 e si arriva fino ad addirittura 16 GB di RAM e 512 GB di storage. A sfruttare tutto ciò è il SoC Qualcomm Snapdragon 865 a 7 nm con CPU octa-core (1 x 2,84 GHz + 3 x 2,42 GHz + 4 x 1,8GHz) e GPU Adreno 650.

Il display di Xiaomi Mi 10 Ultra è un OLED TrueColor curvo da 6,67 pollici a risoluzione Full-HD+, con 19,5:9 di aspect ratio, 120 Hz di refresh rate, 240 Hz di frequenza di campionamento, 1120 nits di picco di luminosità, certificazioni TÜV Low-Blue Light Rheinland e HDR 10+. In alto a sinistra trova spazio il foro per contenere la singola fotocamera anteriore da 20 MP, dotata di EIS e in grado di registrare in Full-HD a 30 fps.

Il resto del comparto fotografico, sul quale ha deciso di puntare parecchio Xiaomi, vede la presenza di quattro sensori:

sensore principale da 1/1.32″ da 48 MP, con Super Pixels da 2,4μm 4-in-1, OIS, PDAF, apertura f/1.85 e lenti 8P;

sensore Sony IMX586 da 48 MP tele-periscopico con apertura f/4.1, OIS, zoom ottico 10x e digitale fino a 120x;

sensore ultra-grandangolare da 20 MP con 128° di angolo, apertura f/2.2;

sensore da 12 MP da 1/2,6″, con pixel da 1,4μm, f/2.0 Dual Pixel con AF, zoom 2x.

Lo smartphone è capace di registrare video fino a 8K (24 fps), 4K (60 fps), 1080p (960 fps). Non manca il sensore di impronte digitali, integrato nel display, così come porta USB Type-C, Hi-Res Audio, doppio speaker e sensore infrarossi.

Lato connettività troviamo 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, WiFi 6 802.11 ax (2,4 GHz + 5 GHz) 8 x / MU-MIMO, Bluetooth 5.1, GPS (L1 + L5) e NFC, mentre la batteria si spinge fino a 4500 mAh con supporto a ricarica rapida cablata Quick Charge 5 a 120 W, ricarica wireless a 50 W e ricarica inversa a 10 W.

Design di Xiaomi Mi 10 Ultra

Xiaomi Mi 10 Ultra non è uno smartphone compatto, lo avrete già capito: nonostante l’ottimizzazione delle cornici, 6,67 pollici sono pur sempre una diagonale importante. Le dimensioni si attestano infatti su 162,38 x 75,04 x 9,45 mm, con un peso di ben 221,8 grammi.

Il dispositivo viene lanciato in tre varianti: Obsidian Black (nero ceramica), Mercury Silver (con effetto specchio) e Transparent Edition. In tutte e tre a farsi subito notare è l’enorme modulo fotografico, che ricorda un po’ quello visto su Samsung Galaxy S20 Ultra 5G (pur essendo di forma diversa) e risulta piuttosto sporgente rispetto al resto della scocca.

Originale la versione con retro trasparente, che lascia intravedere il “cuore” di Xiaomi Mi 10 Ultra, anche se la versione più “spinta” risulta disponibile solo in versione nero ceramica e Silver (16-512 GB), perlomeno al lancio.

Software e funzioni di Xiaomi Mi 10 Ultra

Xiaomi Mi 10 Ultra arriva sul mercato con Android 10 e MIUI 12, la “classica” personalizzazione del produttore cinese decisamente distante dalla versione stock di Android. Oltre alla frequenza di campionamento di 240 Hz e al refresh rate da 120 Hz, la funzione che più colpisce è senza dubbio lo zoom digitale fino a 120 x.

Xiaomi ha anche pensato al sistema di dissipazione del calore, con raffreddamento a liquido e camera di vapore LiquidCool 2.0, accompagnata da grafite a 6 strati e grafene.

Immagini di Xiaomi Mi 10 Ultra

Previous Next Fullscreen

Prezzo e uscita di Xiaomi Mi 10 Ultra

Xiaomi Mi 10 Ultra è disponibile in preorder in Cina ai prezzi qui sotto, e sarà in vendita a partire dal 16 agosto 2020. Non sappiamo ancora se ed eventualmente quando potrà essere acquistabile anche in Europa, ma ovviamente vi terremo informati.

Transparent Edition: 8-128 GB a 5299 yuan (648 euro) 8-256 GB a 5599 yuan (685 euro) 12-256 GB a 5999 yuan (733 euro)

Mercury Silver: 16-512 GB a 6999 yuan (856 euro)

Obsidian Black: 8-128 GB a 5299 yuan (648 euro) 8-256 GB a 5599 yuan (685 euro) 12-256 GB a 5999 yuan (733 euro) 12-512 GB a 6999 yuan (856 euro)



Potrebbe interessarti: recensione Xiaomi Mi 10 Lite 5G