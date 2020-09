La connettività 5G non è più una caratteristica legata ai soli smartphone di fascia alta, ma diversi prodotti come ad esempio OnePlus Nord ci stanno mostrando come il mercato sia pronto ad abbracciare la connettività di quinta generazione anche nella fascia media.

In arrivo un Mi 10 con 5G a 200 euro

Ma cosa ne è invece del 5G per la fascia entry level? La risposta a questa domanda ce la suggerisce Xiaomi che, tramite un post sulla pagina ufficiale di Facebook, annuncia che è in arrivo un nuovo membro della Mi 10 Family con un rapporto qualità/prezzo senza precedenti.

Infatti, riprendendo il testo del post, Xiaomi sottolinea come “Innovazione per tutti non è solo uno slogan, ma una vera missione. Oggi siamo felici di annunciarvi che nel mese di Settembre lanceremo un nuovo smartphone 5G della famiglia #Mi10, e il prezzo partirà dalla fascia dei 200 euro“.

Avete capito bene: il colosso cinese è pronto a presentare un device 5G con processore Qualcomm Snapdragon Serie 7 con prezzo a partire da 200 euro, il che lo renderà possibilmente uno degli smartphone 5G più economici sul mercato. Non è ancora chiaro quando questo device verrà effettivamente presentato né di quale smartphone si tratti, anche se si pensa che possa trattarsi di Xiaomi Mi 10 Lite Zoom, variante global di Xiaomi Mi 10 Youth.

Nel mentre l’azienda continua a stuzzicare la nostra curiosità con un evento globale previsto per il prossimo 7 settembre 2020. Lunedì prossimo avremo modo di scoprire tutto su POCO X3, uno smartphone che Xiaomi definisce di “pura sostanza” e di cui pochi giorni fa abbiamo svelato i render e le specifiche tecniche.