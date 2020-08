Xiaomi Mi 10 Ultra è finito nelle mani degli esperti di DxOMark, che lo hanno decretato il nuovo Re della fotografia per quanto riguarda il mondo degli smartphone, sia Android sia iOS. Il nuovo flagship della casa cinese, lanciato per festeggiare il decimo compleanno dell’azienda, è stato infatti capace di guadagnarsi la vetta sbaragliando la concorrenza analizzata finora: l’ormai ex campione, Huawei P40 Pro, deve ora accontentarsi del secondo posto.

Xiaomi Mi 10 Ultra guarda tutti dall’alto: è il miglior camera phone

Secondo DxOMark, Xiaomi Mi 10 Ultra è attualmente il miglior camera phone per quanto concerne il comparto fotografico posteriore (per i selfie è disponibile una classifica a parte ormai da qualche tempo). Il nuovo top di gamma è stato capace di raggiungere i 130 punti totali, superando Huawei P40 Pro (128) e staccando HONOR 30 Pro+ (125) e l’accoppiata OPPO Find X2 Pro – Xiaomi Mi 10 Pro, “fermi” a 124.

Scendendo più nei particolari, Xiaomi Mi 10 Ultra ha raggiunto 142 punti nelle foto e 106 nei video: questo significa che è stato in grado di battere il precedente detentore del “titolo” in entrambe le situazioni (Huawei P40 Pro ha raggiunto rispettivamente 140 e 105 punti). Vi ricordiamo che il flagship può contare sul seguente comparto fotografico:

sensore principale da 1/1.32″ da 48 MP , con Super Pixels da 2,4μm 4-in-1, OIS, PDAF, apertura f/1.85 e lenti 8P;

, con Super Pixels da 2,4μm 4-in-1, OIS, PDAF, apertura f/1.85 e lenti 8P; sensore Sony IMX586 da 48 MP tele-periscopico con apertura f/4.1, OIS, zoom ottico 10x e digitale fino a 120x ;

e ; sensore ultra-grandangolare da 20 MP con 128° di angolo, apertura f/2.2;

da 20 MP con 128° di angolo, apertura f/2.2; sensore da 12 MP da 1/2,6″, con pixel da 1,4μm, f/2.0 Dual Pixel con AF, zoom 2x

Nelle fotografie gli esperti hanno apprezzato in particolar modo l’esposizione del soggetto, l’ampia gamma dinamica (anche negli scatti notturni), l’accurato bilanciamento del bianco (anche con il flash), il livello dei dettagli nello zoom a media e lunga distanza, l’ampio campo visivo e il piacevole effetto bokeh con sfocatura naturale. Nei video bene il compromesso tra texture e rumore in tutte le condizioni, i colori e il bilanciamento del bianco, la stabilizzazione e il rapido autofocus.

Da migliorare invece l’HDR (alcuni artefatti di troppo), il rumore e la perdita di dettaglio negli scatti grandangolari e la dominante giallognola in alcune situazioni con poca luce, così come la gamma dinamica leggermente limitata e alcuni artefatti nei video.

Se volete consultare l’analisi completa di Xiaomi Mi 10 Ultra da parte di DxOMark potete seguire questo link. Visti i risultati, continuate a sperare di poterlo vedere in Europa?

