MIUI 12 per Redmi Note 8 Pro e Xiaomi Mi 9 SE, Huawei Mate 8 si aggiorna ancora

Giusto questa mattina vi abbiamo segnalato una moltitudine di aggiornamenti software per smartphone e tablet Android, se non siete ancora sazi, eccone qualche altro: stavolta i protagonisti sono Redmi Note 8 Pro, Xiaomi Mi 9 SE e il vecchietto Huawei Mate 8.

Redmi Note 8 Pro e Xiaomi Mi 9 SE: le novità degli aggiornamenti

Gli aggiornamenti in roll out per Redmi Note 8 Pro e Xiaomi Mi 9 SE sono accomunati dalla presenza dell’attesissima MIUI 12, tuttavia ci sono dei dettagli da chiarire in merito alla distribuzione.

Non è la prima volta che vi parliamo di MIUI 12 per Redmi Note 8 Pro, tuttavia, mentre l’ultima volta si trattava di una Stable Beta (Global), quella di oggi è la build Stable destinata ai modelli indiani.

L’annuncio è arrivato direttamente dal produttore con la pubblicazione dell’immagine seguente e i primi utenti l’hanno già ricevuta. La build in rilascio è la V12.0.1.0 QGGINXM e arriva con un pacchetto OTA del peso di 641 MB.

Come si evince dal registro delle modifiche presente nello screenshot riportato, le novità si concentrano principalmente sulla parte grafica e sulle curatissime animazioni di sistema, senza dimenticare le nuove finestre dinamiche, che rendono più appagante la rotazione dello schermo.

Il tutto senza dimenticare le altre novità della MIUI 12 che vi abbiamo illustrato nel nostro video dedicato:

Messo da parte Redmi Note 8 Pro, tocca adesso ad un altro smartphone che abbiamo già avuto modo di menzionare nei giorni scorsi: vi abbiamo già detto che il piccolo best buy Xiaomi Mi 9 SE sta ricevendo la MIUI 12 Global Stabile, adesso però il discorso si fa ancora più interessante: il roll out ha già raggiunto anche il mercato italiano.

Come potete leggere nello screenshot riportato, la build in arrivo sugli Xiaomi Mi 9 SE italiani è la v12.0.1.0.QFBEUXM e il file OTA presenta dimensioni di 851 MB. Naturalmente, anche qui le novità sono quelle della MIUI 12 già citate a più riprese.

Huawei Mate 8 Pro: le novità dell’aggiornamento

Se leggengo il nome Huawei Mate 8 nella lista degli smartphone che stanno ricevendo dei nuovi aggiornamenti software avete pensato ad un errore, è impossibile darvi torto. D’altro canto parliamo di uno smartphone Android (mica iOS) vecchio ormai di cinque anni.

Nessun errore, comunque, è tutto vero: il vetusto Huawei Mate 8 arrivato sul mercato nel 2015 con a bordo Android 6.0 e la EMUI 4.0, sta ricevendo un nuovo update nel 2020. Allo stato attuale, il sistema operativo del device è fermo ad Android 8.0 e alla EMUI 8.0, tuttavia sta ricevendo le patch di sicurezza di luglio 2020, insieme ad una nuova funzione dedicata alla batteria, che si occupa di rilevare eventuali anomalie di ricarica.

Insomma, dopo che il mese scorso era toccato a Huawei Mate 9 e Mate 9 Pro, destinatari anche di un paio di funzioni smart, e ai Huawei P10 – con Huawei Assistant e Smart Charge –, un’altra vecchia gloria della casa cinese torna ad aggiornarsi.

Come aggiornare Xiaomi Mi 9 SE, Redmi Note 8 Pro e Huawei Mate 8

L’aggiornamento stabile alla MIUI 12 per Xiaomi Mi 9 SE è in arrivo proprio in queste ore sui modelli italiani, pertanto, se non lo avete ancora ricevuto, lo vedrete spuntare a breve. In ogni caso potete eseguire un controllo manuale di disponibilità seguendo il classico percorso Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema.

Nel caso di Redmi Note 8 Pro, come detto, la build in roll out è destinata al mercato indiano, questo vuol dire che per i modelli italiani sarà necessario portare ancora un po’ di pazienza.

Infine, parlando di Huawei Mate 8, in questo momento il roll out è una prerogativa del solo mercato cinese, ma verosimilmente raggiungerà anche gli utenti internazionali (difficile esprimersi sulle tempistiche, data l’età avanzata del device).

Possedete uno di questi smartphone e avete ricevuto gli aggiornamenti illustrati? Ditecelo nei commenti.