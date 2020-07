Nuovo giorno, nuovo diluvio di aggiornamenti software in ambito Android, oggi tocca a numerosi modelli a marchio Huawei, HONOR, Samsung e OPPO, più precisamente si tratta di Huawei P Smart+ 2019, Huawei P10, Huawei Mate 10 Pro, HONOR 10 Lite, Samsung Galaxy A50S, Samsung Galaxy A50 e OPPO Reno 10x Zoom.

Huawei P10, P Smart+ 2019, Mate 10 Pro e HONOR 10 Lite: le novità degli aggiornamenti

Gli smartphone Huawei/HONOR protagonisti degli aggiornamenti di oggi sono particolarmente numerosi, sebbene non esattamente recentissimi.

In particolare, l’ex top di gamma Huawei P10, al pari del medio di gamma Huawei P Smart+ 2019, sta ricevendo semplicemente delle patch di sicurezza. Per Huawei P10 si tratta delle patch di maggio 2020 e arrivano con un corposo pacchetto OTA da oltre 4 GB e la build VTR-L09 9.1.0.275 (C02E10R1P9). In aggiunta alle patch citate, ci sono anche Huawei Assistant e Smart Charge.

L’update per Huawei P Smart+ 2019 è di dimensioni decisamente più modeste, appena 122 MB, tuttavia contiene le patch di sicurezza di giugno 2020 e la build POT-LX1T 10.0.0.175 (C431E3R2P3). In questo caso non ci sono nuove funzioni da segnalare.

Il terzo aggiornamento firmato Huawei sta arrivando su una vecchia gloria come Huawei Mate 10 Pro ed è in roll out proprio in Italia, scaricabile tramite l’app Supporto. Si tratta di un major update: l’ex flagship ottiene Android 10 con la EMUI 10.0.0.159 per effetto di un pacchetto OTA da 4,37 GB. Le novità, naturalmente, sono quelle della EMUI 10 che già abbiamo conosciuto da tempo.

Concludiamo con HONOR 10 Lite, che sta semplicemente ricevendo le patch di sicurezza di giugno 2020. L’update pesa 97,92 MB e introduce la nuova build EMUI 10.0.0.202, dunque ancora EMUI 10.0. Non ci sono nuove funzioni da segnalare.

Samsung Galaxy A50S e Samsung Galaxy A50: le novità degli aggiornamenti

Poteva mancare qualche aggiornamento firmato Samsung? Certo che no: dopo che ieri la lista dei modelli del brand aggiornati alle patch di sicurezza di luglio era cresciuta significativamente, oggi è il turno di due modelli anche molto popolari come Samsung Galaxy A50S e Samsung Galaxy A50.

Samsung Galaxy A50, in particolare, sta ricevendo un aggiornamento da 202 MB con il firmware A505FNXXU5BTF5. Il roll out ha già raggiunto il suolo europeo e il pacchetto OTA contiene, oltre alle già citate nuovissime patch mensili, anche dei “miglioramenti di stabilità” per la Fotocamera.

Samsung Galaxy A50S, invece, si sta aggiornando per adesso in India, con il nuovo firmware A507FNXXU4BTF7. L’aggiornamento pesa 127 MB e il registro delle modifiche non menziona altre novità funzionali, insomma ancora niente da fare per la One UI 2.1.

OPPO Reno 10x Zoom: le novità dell’aggiornamento

L’ultimo degli aggiornamenti di oggi sta arrivando a bordo di uno smartphone molto particolare: OPPO Reno 10x Zoom, un device dal design elegante e iconico e con una dotazione tecnica di primissimo livello.

Lanciato con Android 9 Pie e la ColorOS 6.1, OPPO Reno 10x Zoom ha compiuto ovviamente il salto ad Android 10 con ColorOS 7 e adesso ha iniziato a ricevere in Cina un nuovo update interessente.

Oltre alle patch di sicurezza di giugno 2020, infatti, il pacchetto OTA in arrivo introduce anche una gradita novità per il comparto fotografico: la possibilità di registrare video anche con la fotocamera ultragrandangolare e persino con quella periscopica.

Allo stato attuale non è chiaro quando il nuovo aggiornamento arriverà a livello globale, ma sicuramente i possessori di OPPO Reno 10x Zoom saranno in trepidante attesa.

Come aggiornare Huawei P Smart+ 2019, Huawei P10, Huawei Mate 10 Pro, HONOR 10 Lite, Samsung Galaxy A50S, Samsung Galaxy A50 e OPPO Reno 10x Zoom.

Se possedete qualcuno degli smartphone elencati, potete verificare la disponibilità dei nuovi aggiornamenti software recandovi nelle Impostazioni di sistema ed entrando nella sezione dedicata agli aggiornamenti. Naturalmente ciò non vale, al momento, per OPPO Reno 10x Zoom. Nel caso del Huawei Mate 10 Pro, potete anche effettuare il controllo usando l’App Supporto.

Li avete già ricevuti? Fatecelo sapere nei commenti.