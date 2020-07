Dai giorni in cui Huawei Mate 9 e Huawei Mate 9 Pro erano i dispositivi di riferimento del brand cinese di tempo ne è passato parecchio (per chi l’avesse dimenticato, era il 2016), tuttavia Huawei non li ha ancora abbandonati: i due modelli stanno ricevendo proprio in questo momento un nuovo aggiornamento software e, udite udite, ci sono persino delle nuove funzioni.

Huawei Mate 9 e Huawei Mate 9 Pro: le novità dell’aggiornamento

Il roll out del nuovo update per Huawei Mate 9 e Huawei Mate 9 Pro è partito come al solito dal mercato cinese, ma non dovrebbe tardare a raggiungere il resto del mondo.

La nuova versione software in arrivo sui due ex flagship è la EMUI 9.1.0.228, dunque niente EMUI 10 e Android 10, che verosimilmente non arriveranno mai. Al netto di ciò, comunque, si tratta di un aggiornamento decisamente importante e lo testimoniano le dimensioni ben leggibili nello screenshot qui sotto: ben 3,20 GB di pacchetto OTA.

Per effetto di questo nuovo update, la serie Huawei Mate 9 riceve la nuova funzione denominata Screen Sharing, la quale permette all’utente di condividere la schermata durante le videochiamate.

Non è tutto, perché anche qui il produttore cinese ha implementato la funzione Smart Charge, che apprende le abitudini di ricarica dell’utente per regolarne intelligentemente la velocità e salvaguardare la salute della batteria. Una feature particolarmente utile, visto che parliamo di device con diverse primavere sulle spalle e verosimilmente batterie già piuttosto usurate.

A completamento di tutto, sono presenti anche delle nuove patch di sicurezza, più precisamente quelle del mese di maggio 2020.

Come installare l’aggiornamento su Huawei Mate 9 e Huawei Mate 9 Pro

Quando l’update sarà disponibile, comparirà la classica notifica direttamente sullo smartphone, in ogni caso potete procedere al controllo manuale sui vostri Huawei Mate 9 e Huawei Mate 9 Pro tramite il solito percorso Impostazioni > Sistema > Aggiornamenti software > Ricerca aggiornamenti > “Scarica e installa”, oppure attraverso l’applicazione Huawei Support tappando sul tab Servizi > Aggiornamenti > Controlla aggiornamenti > Scarica e installa.