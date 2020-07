Quella di oggi è l’ennesima giornata ricca di aggiornamenti software nel panorama degli smartphone e tablet Android e le novità interessanti non mancano, visto che coinvolgono modelli popolari come Redmi Note 8 Pro e anche marchi blasonati come Huawei e Samsung (sempre in prima linea in fatto di update).

Redmi Note 8 Pro: le novità dell’aggiornamento

Dopo il preannunciato inizio dei test beta, Redmi Note 8 Pro, smartphone estremamente popolare del brand nato da una costola di Xiaomi, sta finalmente ricevendo la MIUI 12, nell’ormai solita (e alquanto assurda) versione Stable Beta. Di positivo c’è che l’update, pur limitato ai beta tester, è rivolto alla variante Global del device.

Come potete vedere dallo screenshot riportato qui sotto, Redmi Note 8 Pro sta ricevendo la build MIUI 12.0.0.4 QGGMIXM, per effetto di un pacchetto OTA che pesa 632 MB e che, a dispetto di un changelog praticamente assente, include un mucchio di novità. Dalla nuova grafica e le nuove animazioni di sistema, passando per la Dark Mode 2.0, i miglioramenti sotto il profilo della sicurezza e le novità per l’app Fotocamera.

Samsung Galaxy A70, Samsung Galaxy Tab A 10.1 e Tab A 8.0: le novità degli aggiornamenti

Sono tre i dispositivi di casa Samsung coinvolti negli aggiornamenti software di oggi, nello specifico si tratta di uno smartphone, ovvero Samsung Galaxy A70, e due tablet, vale a dire Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) e Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019).

Samsung Galaxy A70 – ricompreso tra i modelli del brand che riceveranno Android 11 – allunga ulteriormente il già affollato elenco di smartphone della casa sudcoreana già aggiornati alle ultimissime patch di sicurezza di luglio 2020. In particolare, Samsung Galaxy A70 sta ricevendo la nuova build A705YNDXU5BTF1, che non porta in dote altre novità degne di nota oltre alle già citate patch di sicurezza mensili. Il roll out è partito dall’Australia e non dovrebbe impiegare molto per diffondersi a livello globale.

Ben più significativo, invece, è l’aggiornamento che sta arrivando sui tablet Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) e Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019): c’è Android 10 con l’interfaccia proprietaria One UI 2. L’update è stato rilasciato per le versioni LTE (SM-T515 e SM-P205) dei due modelli, per quelli solo Wi-Fi dovrebbe essere comunque in arrivo a breve.

Entrando nel merito dei due update, Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) sta ricevendo la nuova versione software T515XXU4BTFK, mentre Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019) ottiene la P205DXU5BTFB. In entrambi i casi, oltre al major update menzionato, sono presenti anche le ultimissime patch di sicurezza di luglio 2020. Al momento non è chiaro, comunque, se la versione approdata sui due tablet sia la One UI 2.0 o la 2.1.

Huawei Mate 20 X 5G: le novità dell’aggiornamento

Chiudiamo questa carrellata di aggiornamenti software con un altro smartphone che in realtà non è molto più piccolo dei tablet appena menzionati, parliamo del mastodontico Huawei Mate 20 X 5G.

Se nella giornata di ieri vi avevamo segnalato un update per Huawei Mate 20 e Huawei Mate 20 Pro, adesso rimaniamo in famiglia: per il primo smartphone 5G targato Huawei è partito il roll out della EMUI 10.1 a livello europeo. Il primo Paese raggiunto dal roll out è la Romania, il rilascio avverrà come sempre in maniera graduale, salvo problemi significativi.

Huawei Mate 20 X 5G passa così alla versione EMUI 10.1.0.215. Il pacchetto OTA è di quelli pesanti: ben 4,37 GB e le novità incluse sono numerose, dal nuovo Colorful Always-on Display (AOD), alla nuova animazione per lo sblocco con l’impronta digitale, passando per Multi-window, Smart Charge, Huawei Assistant, Huawei Browser. A completamento del tutto sono presenti anche le patch di sicurezza di giugno 2020.

Come aggiornare Redmi Note 8 Pro, Samsung Galaxy A70, Samsung Galaxy Tab A 10.1, Samsung Galaxy Tab A 8.0, Huawei Mate 20 X 5G

Se possedete qualcuno degli smartphone elencati, potete verificare la disponibilità dei nuovi aggiornamenti software recandovi nelle Impostazioni di sistema ed entrando nella sezione dedicata agli aggiornamenti. Naturalmente ciò non vale per Redmi Note 8 Pro. Nel caso del Huawei, potete anche effettuare il controllo usando l’App Supporto.

Li avete già ricevuti? Fatecelo sapere nei commenti.