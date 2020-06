La presentazione ufficiale di iOS 14 durante la WWDC 2020 di Apple, ci ha permesso di scoprire tutte le novità che il colosso di Cupertino ha in mente per gli iPhone. Mettendo un attimo da parte le “novità” software che sono un chiaro esempio di quanto in realtà l’universo Android sia molto più avanti rispetto a quello di Apple – qui la lista di tutte le feature prese in prestito dal sistema operativo di Google -, continua a stupire la lunga lista di smartphone “vecchi” che, ancora oggi, vengono attivamente supportati da Apple.

iPhone 6s riceverà iOS 14

Infatti, quanto iOS 14 verrà ufficialmente rilasciato in forma stabile a settembre prossimo, non solo sarà supportato dall’atteso iPhone 12 e da tutti gli ultimissimi modelli annunciati da Apple, ma anche da iPhone 6s, uno smartphone che ha ormai 5 anni sulle spalle. Facendo un parallelismo con il mondo Android, è come se Samsung decidesse di aggiornare Samsung Galaxy S6 ad Android 11.

Se c’è una cosa che Apple è in grado di fare e lo fa molto bene, è quello di garantire almeno 5 anni di supporto software per tutti i suoi smartphone. Ovviamente alcune particolari feature di iOS 14 non troveranno posto all’interno di iPhone 6s per via dell’hardware ormai troppo vecchio, ma già il fatto di continuare a ricevere gli aggiornamenti di sicurezza e alcune particolari funzioni di privacy di iOS 14, rappresentano un vantaggio molto importante per molti utenti iOS oltre ad essere merce rara quando si guarda all’universo Android dove, ad oggi, normalmente ci si aspettano 2-3 anni di update in base all’OEM di turno.

Che ne pensate di questa grande differenza fra iOS e Android? Secondo voi è normale godere di 2-3 anni di supporto software oppure il lavoro di Apple dovrebbe essere abbracciato anche dagli OEM Android? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.