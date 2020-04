La giornata di oggi, 24 aprile 2020, si è rivelata quanto mai proficua in materia di aggiornamenti software per gli smartphone Android, in queste ore tanti modelli popolari a marchio Samsung, Huawei, Xiaomi e non solo stanno ricevendo update anche decisamente significativi.

Dal momento che la lista è decisamente affollata, senza ulteriori indugi andiamo a scoprire i modelli interessati e le novità di questi nuovi aggiornamenti software.

Aggiornamenti Samsung Galaxy S20: ecco il fix per il bug al display

Se ci seguite assiduamente, di certo avete già letto del fastidioso bug che crea una tinta verde del display dei Samsung Galaxy S20 in alcune situazioni specifiche.

Giusto un paio di giorni fa vi avevamo segnalato il rilascio di un importante aggiornamento per Samsung Galaxy S20 Ultra 5G finalizzato a risolvere proprio questo discusso problema. Ebbene adesso quello stesso update si sta diffondendo in altri Paesi e inoltre il produttore ha rilasciato aggiornamenti analoghi anche per Samsung Galaxy S20 e Samsung Galaxy S20+.

Per amore di precisione, il nuovo firmware è il G98xxXXU1ATD3 e arriva in un pacchetto OTA da circa 154 MB. Il registro delle modifiche parla di miglioramenti di stabilità e bugfix, mentre le patch di sicurezza rimangono naturalmente quelle di aprile 2020. Al netto di queste voci generiche, la novità più importante è certamente un’altra: è stato risolto il problema delle tinte verdi sul display.

È bene notare che aggiornamenti di contenuto analogo sono stati rilasciati da Samsung anche per gli altri due modelli della serie e nel caso di Samsung Galaxy S20 e Samsung Galaxy S20+ il changelog è anche più lungo, menzionando anche non meglio precisate feature nuove e/o migliorate e ulteriori miglioramenti delle prestazioni.

Huawei P40: grosso aggiornamento in Italia

Il secondo degli aggiornamenti di oggi sta arrivando in Italia a bordo di Huawei P40, il modello più piccolo e meno costoso della serie di punta della casa cinese. Si tratta di un pacchetto OTA estremamente corposo, pesa infatti 5,15 GB e porta la build 10.1.0.114(C432E8R4P1).

La base ovviamente rimane Android 10 open source con EMUI 10.1 e le novità sono esattamente le stesse che vi avevamo illustrato qualche settimana fa a proposito del modello Pro:

Golden Snap è una funzione molto interessante: scattando una foto con la modalità Live, che registra un breve video, consente di compiere varie azioni come: selezionare il fotogramma migliore, farlo decidere all’intelligenza artificiale, rimuovere persone che non c’entrano con la foto oppure eliminare riflessi indesiderati.

è una funzione molto interessante: scattando una foto con la modalità Live, che registra un breve video, consente di compiere varie azioni come: selezionare il fotogramma migliore, farlo decidere all’intelligenza artificiale, rimuovere persone che non c’entrano con la foto oppure eliminare riflessi indesiderati. Sound Booster è la funzione che, sfruttando la trasmissione audio wireless, permette di trasformare Huawei P40 in una sorta di microfono.

è la funzione che, sfruttando la trasmissione audio wireless, permette di trasformare Huawei P40 in una sorta di microfono. Find my phone non è una feature nuova o rivoluzionaria, ma viene implementata a livello di sistema. Permette di localizzare lo smartphone, farlo suonare o cancellare completamente i dati. La solita funzione che torna utile in caso di furto o smarrimento.

Huawei Mate 30, Huawei P20, Huawei Nova 6, HONOR V30

Rimanendo in casa Huawei/HONOR ci sono numerosi altri smartphone che in queste ore stanno ricevendo aggiornamento e diversi sono flagship attuali o precedenti.

Innanzitutto, Huawei Mate 30 e Huawei Mate 30 Pro e Mate 30 RS Porsche Design stanno ricevendo la seconda beta della EMUI 10.1 – build 10.1.0.126, OTA da 0,95 GB –, con la quale vengono introdotte diverse novità e ottimizzazioni. Eccole tutte:

Split-screen : Basta aprire la side-bar e trascinare l’app che si vuole aprire in modalità multi-window. In questa è possibile trascinare immagini, testo e persino file da un’app all’altra. Le Floating Window permettono invece di eseguire operazioni meno avanzate – come rispondere ad un messaggio – senza lasciare l’app aperta in cui sia in corso il task principale.

: Basta aprire la side-bar e trascinare l’app che si vuole aprire in modalità multi-window. In questa è possibile trascinare immagini, testo e persino file da un’app all’altra. Le Floating Window permettono invece di eseguire operazioni meno avanzate – come rispondere ad un messaggio – senza lasciare l’app aperta in cui sia in corso il task principale. 3D Always On Display : È stato aggiunto un nuovo orologio Kingfisher Micro-Stereoscopic nell’AOD per creare un effetto di profondità 3D, basta aprire le relative impostazioni per selezionarlo.

: È stato aggiunto un nuovo orologio Kingfisher Micro-Stereoscopic nell’AOD per creare un effetto di profondità 3D, basta aprire le relative impostazioni per selezionarlo. Dark Mode : La modalità scura adesso supporta molte più app di terze parti.

: La modalità scura adesso supporta molte più app di terze parti. App: La velocità di avvio di alcune app è stata migliorata.

Il secondo gruppo di aggiornamenti riguarda la serie P20: Huawei P20 e Huawei P20 Pro stanno finalmente iniziando a ricevere Android 10 e la EMUI 10 fuori dalla Cina. Sebbene in terra natia il rilascio risalga a gennaio, soltanto oggi il roll out ha superato i confini cinesi. Al momento la diffusione rimane una prerogativa della regione asiatica, dunque gli utenti europei dovranno pazientare ancora.

Il pacchetto OTA da 4,71 GB porta su Huawei P20 e P20 Pro Android 10 con la EMUI 10.0.0.160 e le novità sono tutte quelle già note della EMUI 10.

Come per la serie Mate 30, anche quella Huawei Nova 6 – modelli Nova 6, Nova 6 5G e Nova 6 SE – sta ricevendo la beta pubblica della EMUI 10.1 (build 10.1.0.77).

Tante le novità elencate nel changelog:

Split-screen

Multi-device control panel (per controllare dispositivi IoT, trasmettere la schermata del device o collaborazioni multi-screen)

Ottimizzazioni per la Dark Mode

Ricevere le chiamate direttamente sul PC collegato

Nuove feature per la funzione di collaborazione multi-screen

Possibilità di condividere il display dello smartphone con amici e parenti;

Galleria unificata contenente video e foto provenienti da tutti i dispositivi Huawei con EMUI 10.1.

Esattamente le stesse novità stanno arrivando anche su HONOR V30 e HONOR V30 Pro con la versione beta della Magic UI 3.1 (build 3.1.0.77).

Aggiornamenti in Italia per Xiaomi Mi A3, Xiaomi Mi A1 e Mi 8

Chiudiamo questa lunga rassegna con gli aggiornamenti in arrivo in Italia sugli smartphone Xiaomi Mi A3, Xiaomi Mi 8 e Xiaomi Mi A1.

Incrociate le dita, la lunghissima telenovela avente come protagonisti Xiaomi Mi A3 e Android 10 sembra arrivata alla conclusione (a meno di ulteriori e poco auspicabili colpi di scena). Il roll out ha già raggiunto l’Italia, l’OTA pesa soli 32 MB e il registro delle modifiche menziona miglioramenti al tema scuro, alle gesture di navigazione e per la privacy. La nuova build (V11.0.14.0.QFQMIXM) dovrebbe aver risolto anche il bug al sensore di impronte digitali.

Nel caso di Xiaomi Mi 8 e Xiaomi Mi A1 si tratta di aggiornamenti decisamente meno interessanti: l’unica novità menzionata nei rispettivi changelog è rappresentata dalle patch di sicurezza di aprile 2020. Cambia ovviamente la base: Xiaomi Mi 8 ha la MIUI 11 con base Android 10, mentre Xiaomi Mi A1 rimane (e rimarrà) ad Android 9 Pie.

Come aggiornare Samsung Galaxy S20, Huawei P40 e tutti gli altri

Se siete possessori degli smartphone elencati, potete aspettare che compaia automaticamente la notifica dei nuovi aggiornamenti OTA oppure controllarne la disponibilità entrando nelle Impostazioni di sistema e recandovi nella sezione dedicata agli aggiornamenti.

Grazie a Daniele Celino e Daniele Massari per le segnalazioni