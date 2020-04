Dopo l’arrivo di una sequela di critiche circa le prestazioni non così al top della fotocamera di Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, quest’oggi vi riportiamo un curioso (ma per niente simpatico) bug che sta affliggendo un gran numero di utenti che posseggono l’ultimo top di gamma di Samsung. Infatti, come si può notare dai numerosi messaggi che gli utenti si stanno scambiando, sembra che le patch di aprile di qualche giorno fa abbiano introdotto un fastidioso bug che crea una tinta verde del display di Samsung Galaxy S20 Ultra 5G.

Un bug mostra una tinta verde sul display

Ad oggi le informazioni sono ancora piuttosto scarne, sebbene si è quasi subito notato che questo particolare bug si manifesta solo sugli smartphone con processore Exynos e con refresh rate superiore a 60 Hz. Al momento sono diverse le applicazioni affette da questo bug, come Samsung Pay, l’applicazione fotocamera, la calcolatrice, Snapchat, Telegram, PUBG: Mobile, Google Chrome e altre.

Il bug sembra materializzarsi quando la luminosità del display è inferiore al 30% oppure quando la temperatura della CPU è superiore a 40 °C e la batteria è inferiore al 5%. Altri hanno invece notato che il bug si presenta quando la luminosità è bassa e il refresh rate del display viene fissato a 60 Hz a seguito dell’avvio di un’applicazione che non supporta i 120 Hz.

Come risolvere il bug

Il reset del dispositivo sembri risolvere il problema una volta per tutte, indicandoci che si tratta di un problema software e non hardware. È probabile che Samsung stia già prendendo in carico il problema per rilasciare il prima possibile un hotfix in grado di correggere una volta per tutte il bug.

