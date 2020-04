Samsung Galaxy S20 Ultra 5G e Samsung Galaxy J6 (2018) ricevono due importanti aggiornamenti: il primo inizia ad accogliere il nuovo firmware che dovrebbe risolvere i problemi al display, il secondo abbraccia Android 10 anche in Italia.

Come aggiornare Samsung Galaxy S20 Ultra 5G e Samsung Galaxy J6 (2018)

Aggiornare Samsung Galaxy S20 Ultra 5G e Samsung Galaxy J6 (2018) è piuttosto semplice, a patto che il rollout abbia già raggiunto la vostra “zona”. Per il momento abbiamo già segnalazioni in Italia per quanto riguarda il secondo, mentre per il primo potremmo dover attendere ancora qualche giorno.

Per verificare l’arrivo dei nuovi firmware è sufficiente seguire il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“. In caso di esito negativo abbiate solo un po’ di pazienza.

Novità per Samsung Galaxy S20 Ultra 5G e Samsung Galaxy J6 (2018)

Come abbiamo visto, Samsung Galaxy S20 Ultra 5G soffre di un fastidioso bug che crea una tinta verde del display in alcune situazioni. Ebbene, il produttore ha iniziato con il rilascio di un nuovo aggiornamento correttivo a partire dalla Germania: il firmware è il G988BXXU1ATD3 e dovrebbe andare a risolvere proprio questo problema, oltre a portare probabilmente qualche bugfix vario.

Tante novità invece per Samsung Galaxy J6 (2018), che sta ricevendo in Italia l’aggiornamento ad Android 10 e One UI 2.0. In questo caso il firmware è il J600FNXXU7CTC8 e porta tutti i cambiamenti della rinnovata interfaccia a partire dai dispositivi no brand: tra questi possiamo citare le nuove gesture di navigazione, l’affinata modalità scura di sistema, vari perfezionamenti grafici e miglioramenti per la funzione Smart Lock.

Aggiornamenti importanti per entrambi gli smartphone Android, anche se per motivi diversi: avete già aggiornato i vostri Samsung Galaxy S20 Ultra 5G e Samsung Galaxy J6 (2018)?

grazie ad Alessandro B. per la segnalazione e lo screenshot di Galaxy J6

