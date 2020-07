Presentata a fine aprile 2020 sulla scia di continuare a seguire i dettami relativi ad un design minimali e curato fin nei minimi dettagli, la MIUI 12 sta via via raggiungendo diversi smartphone Xiaomi, Redmi e POCO. L’update, già da adesso in propagazione per utenti indiani, inglesi e di altri paesi, raggiungerà una corposa lista di terminali nel giro delle prossime settimane e mesi. In questo articolo andremo a scoprire la roadmap di rilascio della MIUI 12 per smartphone Xiaomi, Redmi e POCO.

Aggiornamento MIUI 12 in rollout

Ad oggi, 3 luglio 2020, Xiaomi ha avviato l’aggiornamento alla MIUI 12 per i seguenti smartphone:

Se utilizzate uno degli smartphone presenti nella lista sovrastante, dovreste già iniziare a ricevere l’update alla MIUI 12 e potete controllarne l’eventuale presenza tramite il classico pannello degli aggiornamenti di sistema presente nelle Impostazioni.

MIUI 12 aggiornamento global

Di seguito la lista completa di tutti gli smartphone che riceveranno la MIUI 12 global. Al momento non abbiamo informazioni dettagliate su quando gli update verranno rilasciati.

MIUI 12 aggiornamento Cina

Il timing di rilascio della MIUI 12 per la Cina segue un calendario diverso da quello global. I dispositivi presenti all’interno della prima onda di aggiornamenti stanno ricevendo la MIUI 12 già da adesso, mentre per gli altri non è ancora noto quando la riceveranno.

MIUI 12 Cina prima ondata

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10 Youth Edition

Xiaomi Mi 9 Pro 5G

Xiaomi Mi 9 Explorer Edition

Xiaomi Mi 9

Redmi K30 Pro

Redmi K30 5G

Redmi K30

Redmi K20 Pro

Redmi K20

MIUI 12 Cina seconda ondata

Xiaomi Mi Mix 3

Xiaomi Mi Mix 2S

Xiaomi Mi CC9 Pro

Xiaomi Mi CC9

Xiaomi Mi CC9 Meitu Edition

Xiaomi Mi 9 SE

Xiaomi Mi 8 Explorer Edition

Xiaomi Mi 8

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 7 Pro

Redmi Note 7

MIUI 12 Cina terza ondata

Xiaomi Mi CC9e

Xiaomi Mi Note 3

Xiaomi Mi Max 3

Xiaomi Mi 8 Youth Edition

Xiaomi Mi 8 SE

Xiaomi Mi Mix 2

Xiaomi Mi 6X

Redmi Note 8

Redmi 8

Redmi 8A

Redmi 7

Redmi 7A

Redmi 6 Pro

Redmi 6

Redmi 6A

Redmi Note 5

Redmi S2

