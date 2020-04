Come anticipato nei giorni scorsi Xiaomi ha annunciato oggi, insieme alla versione cinese di Xiaomi Mi 10 Lite 5G, la nuova versione di MIUI, l’interfaccia che da sempre contraddistingue i dispositivi del colosso cinese.

MIUI 12, per la quale Xiaomi ha usato il sottotitolo “Touch Imagination” è dunque l’aggiornamento di MIUI che prosegue sulla strada tracciata negli ultimi anni, con un design minimalista e curato anche nei minimi dettagli. Sono parecchie le novità che accompagnano la nuova versione, e molte verranno dettagliate man mano che gli utenti potranno provare la nuova ROM.

Nuove animazioni in MIUI 12

Tutte le animazioni di MIUI 12 sono state riscritte, con l’ausilio di un motore di animazione fisica sviluppato internamente, con un risultato ancora più gradevole per l’occhio. Nuovi effetti per la cancellazione delle app, animazioni al tocco dei pulsanti (anche nella tendina delle notifiche) e più in generale un nuovo linguaggio visuale la cui presenza si fa sentire in ogni aspetto del sistema.

Nuove anche le animazioni per l’apertura e la chiusura delle applicazioni, ancora più curate di quanto avveniva con le versioni precedenti di MIUI, e ancora più piacevoli da vedere. Si rinnovano anche le animazioni per la ricarica, per le statistiche della batteria, per il menu Recenti e per riordinare le icone sullo schermo.

Gesture di navigazione

Xiaomi è stata una delle prime compagnie a utilizzare le gesture nella propria interfaccia, adattandosi rapidamente alle linee guida di Google. Con MIUI 12 vengono ulteriormente migliorate le gesture, che ora rispecchiano alla perfezione quelle di Android 10, per una maggiore coerenza tra i vari produttori.

L’interfaccia utente

L’intera UI è ora una goduria per gli occhi con tutti gli elementi che sembrano in movimenti, grazie alle numerose animazioni. Continua il lavoro di pulizia dell’interfaccia, che diventa sempre più minimalista, con maggiore spazio tra i vari elementi e uno sfondo per la maggior parte bianco.

Le varie informazioni fornite, nelle Impostazioni ma anche nelle varie applicazioni, sono ora arricchite da nuovi elementi visuali, che permettono di avere una visione più completa dei dettagli. Il nuovo sistema Multi Windows permette di ottenere finestre galleggianti dalle notifiche, per continuare a utilizzare le proprie applicazioni rimanendo in contatto con altre persone.

Nuovi sfondi e AoD

Per gli appassionati, che vogliono curare la personalizzazione del proprio dispositivo anche attraverso gli sfondi, sia quelli della Home Page sia quelli della schermata di sblocco, ecco tante nuove immagini tra cui scegliere, con la possibilità di esplorare la superficie di Marte o le bellezze della Terra.

Previous Next Fullscreen

Troveremo wallpaper statici e wallpaper animati, con una funzione di zoom in e zoom out durante l’apertura e la chiusura delle applicazioni. Anche le immagini utilizzate per la funzione AoD (Always on Display) rifletteranno queste novità, con immagini dedicate allo spazio e numerosi nuovi Temi provenienti dall’apposita app.

Meteo

Si rinnova anche l’applicazione Meteo, che incorpora ora elementi naturali e climatici nel proprio design, in modo da percepire immediatamente la situazione meteo, per apprezzare la bellezza intrinseca di ognuna di esse, che sia la pioggia o il sole, la neve o il vento.



Privacy e sicurezza

Molto importanti anche le novità legate alla sicurezza di MIUI 12 con funzioni come Flare, Barbed Wire e Mask System. Flare si occupa di tracciare tutti i permessi concessi e le informazioni sensibili a cui le app hanno avuto accesso, presentando le rispettive notifiche con diversi colori a seconda del livello di importanza.

Sarà dunque più facile capire quali applicazioni stanno accedendo, ad esempio, alla fotocamera, al GPS o al microfono del vostro smartphone. Barbed Wire si occuperà di gestire l’accesso ai servizi di localizzazione consentendo, come accade su Android 10, di concedere il permesso una volta, sempre o rifiutare il permesso.

Mask System impedirà invece alle applicazioni non riconosciute di accedere alle informazioni più sensibili, come la rubrica, il calendario, il log delle chiamate o l’IMEI del telefono. è possibile creare una identità virtuale per passare “false” informazioni alle applicazioni che cercano di accedere senza permessi.

Novità legate al fitness

Il giroscopio integrato nella totalità degli smartphone Xiaomi e Redmi permette di registrare non solo i passi compiuti ma anche numerose altre attività fisiche, come corsa, ciclismo, passeggiate o scale salite nel giorno. Secondo Xiaomi si tratta di misurazioni affidabili al 96%, prendendo come riferimento Apple Watch.

L’algoritmo, oltre a essere molto preciso, non andrà a influire sui consumi incidendo per l’1% circa nell’arco di una intera giornata. Tra i dati misurati anche la qualità del sonno, con i movimenti effettuati e la durata della fase REM, anche se Xiaomi non ha spiegato dove andrà posizionato lo smartphone per queste rilevazioni.

Roll out di MIUI 12

Come anticipato nel nostro articolo, sono moltissimi gli smartphone che riceveranno, nel corso di tre fasi, MIUI 12. Ovviamente ci riferiamo alla versione cinese presentata oggi, mentre per la versione globale dovremo attendere ancora qualche settimana. Ecco il riepilogo dei modelli interessati dalle tre fasi:

Fase 1: Xiaomi Mi 10 Pro, Mi 10, Mi 10 Lite, Mi 9 Pro 5G, Mi 9 Transparent Edition, Mi 9, Redmi K30 Pro, K30 Pro 5G, K30, K30 5G, K20 Pro, K20.

Fase 2: Xiaomi Mi MIX 3, MIX 2S, Mi CC9 Pro, Mi CC9, Mi 9 SE, Mi8 (con le varianti Pro e Transparent Explorer), Redmi Note 8 Pro, Note 7 Pro e Note 7.

Fase 3: Xiaomi Mi CC9e, Redmi Note 9, Mi Note 3, Mi MAX 3, Mi 8 Lite, Mi 8 SE, Mi MIX 2, Mi 6X, Redmi Note 8, Redmi 8, 8A, 7, 7A, Redmi 6 Pro, 6, 6A, Redmi Note 5 e Redmi S2.

Le versioni cinesi stabili arriveranno a fine giugno, per i modelli della fase 1, mentre per gli altri non ci sono ancora dettagli. È già aperta da oggi la fase di iscrizione per le versioni beta dei modelli interessati.