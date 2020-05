Quella di oggi è una giornata di aggiornamenti software importanti in casa Huawei/HONOR: è partito il roll out della EMUI 10.1 in versione stabile per ben 6 dispositivi e della Magic UI 3.1 per altri due.

Il primo gruppo è estremamente variegato, dato che comprende due ex flagship come Huawei P30 e Huawei P30 Pro, un nuovo tablet di fascia alta come Huawei MatePad Pro e ben tre midrange in rampa di lancio come Huawei Nova 6, Nova 6 5G e Nova 6 SE. La seconda coppia di device, invece, è rappresentata da HONOR V30 e HONOR V30 Pro.

Se tutti questi non fossero ancora abbastanza, si unisce alla festa anche una smartband: HONOR Band 5 sta ricevendo alcuni importanti fix.

Andiamo quindi a scoprire i dettagli di questi nuovi aggiornamenti software targati Huawei e HONOR.

Huawei P30/P30 Pro, Huawei MatePad Pro, Huawei Nova 6/Nova 6 5G/Nova 6 SE: le novità dell’aggiornamento

La EMUI 10.1 è la versione più recente dell’interfaccia proprietaria di Huawei e, dopo essere stata portata al debutto dagli ultimi flagship Huawei P40 e Huawei P40 Pro, si sta adesso diffondendo sulla line-up del produttore, partendo ovviamente dai prodotti più nuovi o più importanti.

A questo proposito, nelle scorse ore il produttore cinese ha annunciato il roll out della EMUI 10.1 stabile per le serie Huawei P30 e Huawei Nova 6 e per il tablet Huawei MatePad Pro. Il rilascio parte come al solito dal mercato cinese e raggiungerà gradualmente altri mercati, compreso il nostro.

Sebbene il numero della nuova versione faccia pensare ad un classico minor update, le novità della EMUI 10.1 sono in realtà numerose e tutt’altro che secondarie. Come vi avevamo segnalato in sede di annuncio e poi con l’arrivo delle varie versioni Beta, ci sono aggiunte significative come ad esempio la modalità Split-screen, la Multi-device control panel, MeeTime, i ritocchi all’AOD, la nuova galleria unificata, Huawei Share e l’assistente Celia.

In mancanza di ulteriori dettagli per Huawei P30, Huawei P30 Pro e Huawei MatePad Pro, possiamo comunque dirvi che Huawei Nova 6 e Nova 6 5G stanno ricevendo la EMUI 10.1.0.202, mentre Huawei Nova 6 SE la EMUI 10.1.0.201.

HONOR V30 e HONOR V30 Pro: le novità dell’aggiornamento

Spostandoci in casa HONOR, il nuovo aggiornamento in roll out porta la versione stabile della Magic UI 3.1 sui nuovi device di punta HONOR V30 e HONOR V30 Pro.

Per quanto riguarda le novità introdotte, si tratta di fatto delle stesse incluse nella EMUI 10.1 (vedi sopra). Passando, invece, alle build in arrivo, HONOR V30 5G e HONOR V30 Pro 5G stanno ricevendo la Magic UI 3.1.0.202.

Come per gli smartphone e tablet Huawei citati poc’anzi, anche in questo caso il roll out è partito dalla Cina, l’unico mercato dove HONOR V30 e HONOR V30 Pro sono attualmente disponibili.

HONOR Band 5: le novità dell’aggiornamento

Chiudiamo questa carrellata di aggiornamenti targati Huawei e HONOR con la smartband HONOR Band 5, che sta ricevendo un update che contiene alcuni importanti fix.

Dopo il rilascio dell’aggiornamento del mese scorso, numerosi utenti possessori di HONOR Band 5 avevano iniziato a lamentare problemi con alcune funzioni significative come SpO2, i widget del Music Player, le notifiche e non solo.

Naturalmente, HONOR ha preso nota di queste segnalazioni e ha provveduto a rilasciare un nuovo update con i fix dei suddetti malfunzionamenti. HONOR Band 5 passa così alla versione firmware 1.1.0.150 per effetto di un update da 3,49 MB.

Come aggiornare gli smartphone Huawei e HONOR e la HONOR Band 5

Come segnalato nei rispettivi paragrafi, gli aggiornamenti alla EMUI 10.1 stabile per Huawei P30/P30 Pro, Huawei MatePad Pro, Huawei Nova 6/Nova 6 5G/Nova 6 SE da una parte e quello alla Magic UI 3.1 per HONOR V30 e HONOR V30 Pro dall’altra sono attualmente in rilascio in Cina. Quando arriveranno da noi non tarderemo a segnalarvelo. Il percorso da seguire per controllarne la disponibilità è il solito: Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software.

Nel caso di HONOR Band 5, invece, dovrete connettere la smartband allo smartphone tramite Huawei Health, entrare nella sezione dedicata ai Dispositivi, individuare la Band 5 e cliccare sulla voce apposita. Trattandosi di un update piuttosto pesante, assicuratevi di avere la batteria della HONOR Band 5 carica, perché potrebbe volerci fino a 20 minuti per completare l’installazione.

