In occasione della presentazione della serie Huawei P40 il colosso cinese ha presentato anche Celia, il proprio assistente digitale destinato a sostituire Google Assistant, assente a causa del blocco imposto lo scorso anno dal governo USA.

L’assistente non era però presente nel firmware distribuito insieme allo smartphone e a poche settimane dal lancio ecco arrivare l’aggiornamento che porta l’attesa novità. Huawei Assistant, il precursore di Celia, arriva invece su HONOR 9X insieme ad altre piccole novità.

Celia su Huawei P40

Dopo l’aggiornamento della scorsa settimana, che aveva di fatto spianato la strada a Celia, ora arriva la versione completa dell’assistente digitale, sull’intera gamma Huawei P40 ma non in tutti i Paesi in cui è disponibile. Al momento infatti dovrete avere il Paese impostato su Regno Unito, Francia, Spagna, Cile, Messico o Colombia per poter utilizzare Celia.

Sono solo tre le lingue supportate, inglese, francese e spagnolo, per le altre ci sarà ancora da aspettare, italiano incluso. La hotword per attivare l’assistente è “Hey Celia” (se vi ricorda un altro assistente è normale NdR), oppure potete premere il pulsante di accensione per un secondo.

Celia dovrebbe arrivare presto su altri smartphone HONOR e Huawei in occasione del rilascio di EMUI 10.1.

HONOR 9X riceve Huawei Assistant

Aggiornamento anche per HONOR 9X, per il quale però non arriva Celia, visto che il sistema viene aggiornato a EMUI 10.0.0.194. Per il medio gamma cinese arrivano le patch di sicurezza del mese di aprile, alcuni miglioramenti alla fotocamera e Huawei Assistant. Anche in questo caso si apre dunque la strada a Celia, anche se per il momento si tratta solo della versione base, che permette di impostare promemoria, ottenere notizie personalizzare e altri contenuti pertinenti con i propri interessi. L’aggiornamento è in fase di rollout e dovrebbe raggiungere in pochi giorni tutti i modelli supportati.

