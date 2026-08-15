Nella tarda serata italiana di ieri, nonostante manchi ancora circa un mese al rilascio in forma stabile di Android 17 QPR1 e nonostante Android 17 sia arrivato da appena due mesi, Google ha già rilasciato la Beta 3 di Android 17 QPR2 su tutti i Pixel compatibili e registrati al programma Beta di Android.

Si tratta del terzo passo del ciclo di sviluppo verso il secondo aggiornamento trimestrale di Android 17, un percorso che durerà alcuni mesi (il rilascio in forma stabile è previsto a dicembre 2026), che non vede più i Pixel 6 tra i protagonisti e che dovrebbe portarci a scoprire tante nuove funzionalità che non faranno parte del primo aggiornamento trimestrale che verrà rilasciato in forma stabile a settembre 2026.

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Android 17 QPR2: sui Pixel arriva la Beta 3

Con un mesetto di anticipo rispetto al rilascio in forma stabile di Android 17 QPR1 (previsto teoricamente a settembre), Google si sta già da quattro settimane occupando del secondo ciclo di sviluppo intermedio per quella che da metà giugno è diventata la più recente versione di Android.

A dieci giorni di distanza dalla precedente Beta 2, il colosso di Mountain View ha rilasciato, agli utenti Pixel registrati al programma beta di Android, la nuova Beta 3 di Android 17 QPR2, terzo passo di un percorso di sviluppo che culminerà con il rilascio in forma stabile del nuovo aggiornamento trimestrale, atteso a dicembre 2026.

Durante questo ciclo di sviluppo, gli utenti in possesso di uno smartphone Pixel compatibile potranno toccare con mano tutte le novità che costituiranno il quarto (e ultimo) Pixel Drop del 2026, nonché il secondo aggiornamento delle funzionalità di Android 17.

La nuova build in anteprima che Big G sta distribuendo è la CP41.260731.005.A2/B1: la build ha un peso di 641 MB su Google Pixel 9 Pro XL (provenendo dalla precedente Beta 2 di Android 17 QPR2), mentre le patch di sicurezza sono quelle aggiornate ad agosto 2026 (che sono state rilasciate sul canale stabile lo scorso 4 agosto su base Android 17).

Le note di rilascio fornite da Google

Di seguito riportiamo le note di rilascio che accompagnano la terza versione in anteprima del secondo ciclo di sviluppo intermedio dove, a differenza della precedente Beta, vengono evidenziati i bug risolti che una novità.

Ciao utenti beta, oggi vi inviamo la build CP41.260731.005.A2 come Beta 3 di Android 17 QPR2 per Pixel 6a, Pixel 7/Pro/7a, Pixel Fold e Pixel Tablet, e la build CP41.260731.005.B1 per tutti gli altri dispositivi. Tra i principali problemi risolti figurano: L’apertura del pannello delle notifiche e del menu Impostazioni rapide ha causato artefatti grafici e un riavvio imprevisto del dispositivo.

Lo strumento “Salute e supporto del dispositivo” visualizzava erroneamente avvisi falsi di degrado della capacità della batteria agli utenti. Misure di protezione contro le frodi legate all’inoltro di chiamata. Android 17 QPR2 Beta 3 introduce nuove restrizioni di sicurezza sull’inoltro di chiamata programmatico per proteggere gli utenti dalle frodi. Il sistema ora analizza e limita selettivamente i codici USSD di inoltro di chiamata (come *21*) eseguiti tramite l’API TelephonyManager.sendUssdRequest(). Restrizione API: l’API sendUssdRequest() non è più accessibile per i codici di inoltro di chiamata che utilizzano solo l’autorizzazione CALL_PHONE. Le app standard che tentano di eseguire questi codici in background verranno bloccate e riceveranno una risposta di errore USSD_ERROR_NOT_ALLOWED.

l’API sendUssdRequest() non è più accessibile per i codici di inoltro di chiamata che utilizzano solo l’autorizzazione CALL_PHONE. Le app standard che tentano di eseguire questi codici in background verranno bloccate e riceveranno una risposta di errore USSD_ERROR_NOT_ALLOWED. Conferma di sistema: per contrastare le truffe di ingegneria sociale, gli utenti che compongono manualmente i codici di inoltro di chiamata nel dialer di sistema visualizzeranno ora una nuova finestra di dialogo di conferma a livello di sistema operativo prima dell’esecuzione del comando.

per contrastare le truffe di ingegneria sociale, gli utenti che compongono manualmente i codici di inoltro di chiamata nel dialer di sistema visualizzeranno ora una nuova finestra di dialogo di conferma a livello di sistema operativo prima dell’esecuzione del comando. USSD senza inoltro di chiamata: le richieste USSD che non abilitano l’inoltro di chiamata (come i trasferimenti di denaro tramite cellulare e le verifiche del conto) non sono interessate da questa modifica.

le richieste USSD che non abilitano l’inoltro di chiamata (come i trasferimenti di denaro tramite cellulare e le verifiche del conto) non sono interessate da questa modifica. Soluzione: se la tua app è interessata, verifica che gestisca correttamente il callback di errore USSD_ERROR_NOT_ALLOWED. Per le app che richiedono la configurazione dell’inoltro di chiamata e che non rientrano in un ruolo esentato, migra il flusso per utilizzare l’intent ACTION_DIAL per precompilare il dialer, consentendo all’utente di confermare manualmente l’azione.

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Quali Pixel supportano Android 17 QPR3?

La lista di smartphone e tablet Google Pixel supportati, ovvero quelli che riceveranno questo aggiornamento in forma stabile a dicembre 2026, ha subito modifiche rispetto a quella dei dispositivi che riceveranno Android 17 QPR1.

Come da programma, infatti, Google Pixel 6 (Oriole) e Google Pixel 6 Pro (Raven), i primi due Pixel dell’era Tensor che sono stati lanciati nel 2021 (e il cui supporto software era stato esteso fino a ottobre 2026) saluteranno la compagnia.

Di seguito invece riportiamo la lista completa dei Pixel compatibili con Android 17 QPR2 ai quali si aggiungeranno poi i Google Pixel 11, annunciati pochi giorni fa dal colosso di Mountain View:

Come installare la Beta 3 di Android 17 QPR2

Per registrare il proprio smartphone in modo da potere ricevere la Beta 3 di Android 17 QPR2, basterà raggiungere la pagina dedicata al programma Android Beta (raggiungibile tramite questo link), individuare la sezione “I tuoi dispositivi idonei”, cliccare su “Registra” e accettare termini e condizioni per partecipare al programma.

In questo modo, lo smartphone registrato riceverà la Beta 3 di Android 17 QPR2 come se fosse un normalissimo aggiornamento tramite OTA, installabile attraverso il percorso “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema”. Coloro che già eseguono la precedente Beta 2, riceveranno la nuova Beta 3 di Android 17 QPR2 come se fosse un qualsiasi aggiornamento di sistema.

Cosa fare per abbandonare il programma beta

Nel caso in cui installiate la Beta e e decidiate solo dopo di abbandonare il programma beta, andrete incontro alla perdita di tutti i dati sul vostro dispositivo (come previsto dalle linee guida del programma Android Beta), perché lo smartphone scaricherà e installerà un pacchetto di “downgrade” via OTA che riporta il dispositivo alle impostazioni di fabbrica.

La prima finestra utile per l’abbandono del programma, a questo punto, dovrebbe cadere a novembre 2026, subito prima del rilascio in forma stabile di Android 17 QPR2 e dell’avvio del ciclo di sviluppo che ci porterà alla terza e ultima versione trimestrale di Android 17 (attesa poi a marzo 2026).