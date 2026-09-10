Nella serata di ieri, Google ha diffuso una sorta di recap delle ultime funzioni IA potenziate da Gemini messe a disposizione degli abbonati ai piani Google AI nel corso dell’estate, in vista dell’inizio della stagione autunnale.

Tutte le funzioni di cui parleremo (in breve, dato che per ognuna abbiamo già pubblicato news dedicate) sono state annunciate dal colosso di Mountain View tra fine luglio e inizio settembre. L’ultima voce del recap, invece, ribadisce l’impegno verso gli studenti universitari che possono beneficiare di un anno gratuito di abbonamento. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Segui TuttoAndroid su Google Discover

Google AI: ecco le novità aggiunte nel corso dell’estate

Come anticipato in apertura, tramite un breve post sul blog ufficiale, Google ha sfruttato la fine dell’estate e l’imminente arrivo della stagione autunnale per fare un recap delle ultime funzionalità aggiunte ai piani in abbonamento Google AI di Google One, quelli che consentono di sfruttare appieno le potenzialità di intelligenza artificiale dell’azienda.

Con l’estate che volge al termine, scopri gli ultimi aggiornamenti ai nostri piani per l’IA di Google, pensati per aiutarti a completare la tua lista di cose da fare e a portare a termine i tuoi impegni.

Esperienze conversazionali in Gmail, Google Keep e Documenti – con l’integrazione di Gemini Live gli utenti possono trovare informazioni nella casella di posta elettronica, trasformare le idee in note e appunti ordinati, redigere documenti. Gmail Live e Keep Live – disponibili coi piani AI Plus, Pro e Ultra. Docs Live – disponibile coi piani AI Pro e Ultra.

– con l’integrazione di gli utenti possono trovare informazioni nella casella di posta elettronica, trasformare le idee in note e appunti ordinati, redigere documenti.

Google Pics – è una nuova app della suite Workspace che consente agli utenti di creare poster o post per i social media e realizzare/modificare illustrazioni digitali. Disponibile coi piani AI Pro e AI Ultra.

– è una nuova app della suite Workspace che consente agli utenti di creare poster o post per i social media e realizzare/modificare illustrazioni digitali.

Dati che diventano un’app su Google Fogli – la nuova funzionalità Sheet Canvas consente di trasformare i fogli di calcolo su Google Fogli in mini-app personalizzate e interattive con un solo comando. Disponibile coi piani AI Pro e AI Ultra.

– la nuova funzionalità consente di trasformare i fogli di calcolo su Google Fogli in mini-app personalizzate e interattive con un solo comando.

Gemini Spark connesso a Google Foto e a Google Chrome – la versione agentica di Gemini è ora in grado di connettersi con servizi come Google Foto e Google Chrome per svolgere al posto dell’utente attività come la modifica delle foto, l’organizzazione degli album o l’esecuzione di attività su più step (come prenotare un volo). Disponibile solo negli Stati Uniti con i piani AI Pro e Ultra.

– la versione agentica di Gemini è ora in grado di connettersi con servizi come Google Foto e Google Chrome per svolgere al posto dell’utente attività come la modifica delle foto, l’organizzazione degli album o l’esecuzione di attività su più step (come prenotare un volo).