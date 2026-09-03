A poco più di tre mesi dall’anteprima fornita in occasione del Google I/O 2026, Google ha annunciato ufficialmente il lancio delle nuove esperienze conversazionali potenziate dai modelli Gemini Audio in tre app della suite Google Workspace, ovvero Gmail, Keep e Documenti.

Queste novità puntano rivoluzionare il modo in cui gli utenti utilizzano queste app e puntano a migliorare la produttività rendendo “naturali” operazioni come la redazione di documenti, il reperimento di informazioni importanti e l’annotazione di pensieri fugaci. Scopriamo tutti i dettagli.

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Google potenzia le app della suite Workspace con i modelli Gemini Audio

Tramite un post dedicato sul blog ufficiale, come anticipato in apertura, Google ha annunciato ufficialmente l’arrivo delle nuove esperienze conversazionali potenziate dai modelli Gemini Audio in tre app della suite Workspace. Le novità, che analizzeremo di seguito nel dettaglio, si concretizzano attraverso Gmail Live, Keep Live e Docs Live.

Con l’evoluzione della tecnologia, si evolve anche il modo in cui svolgiamo le nostre attività. Ecco perché stiamo integrando i modelli Gemini Audio nei tuoi prodotti Workspace preferiti, per aiutarti ad affrontare le attività quotidiane usando solo la voce. Abbiamo presentato in anteprima i modelli Gemini Audio in Workspace all’evento I/O e oggi lanciamo ufficialmente le nuove funzionalità in Gmail, Documenti e Keep. Che si tratti di cercare nella posta in arrivo, organizzare le idee o fare brainstorming, le nuove funzionalità in Gmail, Documenti e Keep ti permettono di fare tutto in modo conversazionale.

Gmail Live

L’integrazione in Gmail punta a eliminare la ricerca manuale nella posta elettronica: gli utenti dovranno limitarsi a porre domande con linguaggio naturale; sarà Gmail Live ad analizzare la casella di posta elettronica e a fornire le risposte cercate dall’utente.

Docs Live

L’integrazione all’interno di Google Documenti cerca di risolvere il problema di passare dall’idea al documento strutturato. Docs Live si configura come un vero e proprio co-autore che aiuta a mettere a punto la prima bozza seguendo le indicazioni vocali fornite dall’utente.

Anche la fase di stesura e rifinitura del documento, con tanto di approfondimenti, potrà essere effettuata “a braccetto” tra utente e intelligenza artificiale, con l’assistente integrato che organizzerà i pensieri del documento, darà ad esso una struttura e, ammesso che l’utente dia “il permesso”, potrà persino recuperare eventuali dettagli rilevanti da Gmail, Google Drive, Google Chat e persino dal Web.

Keep Live

L’integrazione in Google Keep, infine, punta a trasformare l’app che in linea di massima serve per prendere note in una vera e propria suite per prendere appunti strutturati e organizzati.

Keep Live comprende l’intero “flusso di coscienza” dell’utente e lo elabora in background, trasformando i pensieri in elenchi e note strutturati senza che l’utente debba digitare una sola parola.

Disponibilità di queste nuove integrazioni dei modelli Gemini Audio

Arrivati alla fine non ci resta che analizzare i dettagli relativi alla disponibilità delle nuove esperienze conversazionali potenziate dai modelli Gemini Audio e integrate all’interno di tre delle app della suite Google Workspace.

Tutte e tre le novità, che presto arriveranno anche per i clienti aziendali, verranno rilasciate a partire da questa settimana ai clienti consumer ma prevedono alcune limitazioni: