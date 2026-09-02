Si chiama Google Pics ed è un nuovo strumento di intelligenza artificiale per la creazione e la modifica di immagini integrato in Google Workspace, destinato nel corso delle prossime settimane a raggiungere gli abbonati a Google AI Pro e Ultra e la maggior parte dei clienti aziendali Workspace.

Ad annunciarlo è stato il colosso di Mountain View nelle scorse ore, precisando che il nuovo strumento, basato sul modello di generazione e modifica di immagini Nano Banana, sarà in grado di garantire agli utenti il controllo necessario per creare tutto ciò che immaginano.

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Le principali funzionalità di Google Pics

Google Pics sarà disponibile sia come prodotto autonomo che come strumento integrato nelle app della suite Workspace (come Documenti, Presentazioni e Drive), così da consentire agli utenti di modificare le immagini direttamente dove stanno già lavorando.

Il team di Google ci tiene a precisare che Google Pics mette a disposizione degli utenti una suite di funzionalità di modifica avanzate, che consentono di generare immagini ed effettuare modifiche precise invece di dover partire da zero.

E così, grazie a tale strumento, sarà possibile isolare un singolo oggetto e trasformarlo senza alterare il resto dell’immagine, modificare o tradurre il testo direttamente in un’immagine senza alterarne il design o modificarne il carattere, condividere le proprie creazioni con amici e colleghi per poi modificarle insieme, scegliere tra diverse opzioni sulla base di un singolo prompt.

A dire di Google, l’aspetto più interessante di questo nuovo strumento è rappresentato dalla sua integrazione nelle app della suite Workspace, i cui utenti potranno così contare su un valido alleato per la creazione e la condivisione delle immagini senza la necessità di passare da un’app all’altra.

Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità e desiderate saperne di più sulle potenzialità di Google Pics, non dovete fare altro che seguire questo link, che vi porterà sul sito ufficiale.