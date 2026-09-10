Il mese scorso è emerso che Google stesse lavorando per introdurre una nuova scorciatoia al foglio di condivisione di Android per semplificare l’utilizzo della funzione Remember this di Gemini, quella che alimenta la memoria a lungo termine dell’assistente.

A quanto pare, il colosso di Mountain View sta lavorando per semplificare ulteriormente l’accesso a questa potenzialità di Personal Intelligence, con l’obiettivo di integrarla direttamente nell’overlay dell’assistente. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Gemini: in arrivo un’altra potenzialità per l’overlay

Analizzando la versione 17.56.14 beta di App Google, casa delle funzioni IA sui dispositivi Android, il noto insider AssembleDebug ha scoperto una novità in lavorazione per l’overlay di Gemini ed è persino riuscito ad attivarla, permettendoci di dare un’occhiata in anteprima (via Android Authority).

In futuro, selezionando un punto qualsiasi dello schermo dopo aver richiamato l’overlay dell’assistente (tramite pressione prolungata del pulsante di accensione/spegnimento o gesto a scorrimento da uno degli angoli in basso dello schermo), sopra all’overlay comparirà il nuovo pulsante Remember (lett. “Ricorda”).

Selezionando questo pulsante, verrà sostanzialmente fatto uno screenshot dell’area evidenziata che verrà inviato a Gemini: l’assistente andrà immediatamente a memorizzare tutte le informazioni presenti nell’area selezionata, fornendo all’utente un feedback puntuale di tutto ciò che ha memorizzato.

Un’implementazione del genere potrebbe risultare ancor più vantaggiosa rispetto all’aggiunta al foglio di condivisione di Android proprio in termini di velocità del flusso di lavoro: gli utenti non dovranno più catturare screenshot, ritagliare parti di un’immagine (per evitare che vengano memorizzate informazioni superflue) e procedere con l’invio manuale delle immagini all’assistente.

A detta dell’insider, la nuova potenzialità Remember dell’overlay di Gemini sembra funzionare a dovere già in questo momento, sebbene non sia ancora stata rilasciato agli utenti: non sappiamo, tuttavia, quando possa avvenire la distribuzione da parte di Google.

Come aggiornare l’app dell’assistente Made by Google

Gemini è disponibile ufficialmente in Italia sia come Web App (al sito https://gemini.google.com/app) che come “app” per dispositivi Android (è sempre parte di app Google, alla pari di Google Assistant), con la pagina dell’app sul Google Play Store che è raggiungibile tramite il badge sottostante.

Al netto del collegamento alla funzionalità è bene verificare che sul vostro dispositivo sia installata la più recente versione di App Google che corrisponde al vero “contenitore” dell’assistente basato sull’intelligenza artificiale del colosso di Mountain View (ma anche della AI Mode): per farlo, basterà effettuare un tap sul badge sottostante e, ancora, su “Aggiorna” nel caso in cui venisse segnalata la presenza di un aggiornamento.