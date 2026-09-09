All’inizio del mese di agosto, il sistema IT-Wallet è entrato formalmente nella sua fase operativa, trasformandosi da progetto sperimentale a realtà normativa. Sapevamo che il servizio sarebbe stato presto ampliato con oltre 200 nuove categorie di documenti.

Entro la fine dell’anno, la piattaforma consentirà agli utenti italiani di digitalizzare e conservare sul proprio smartphone con validità legale pari a quella cartacea l’attestazione ISEE, la tessera elettorale, i titoli di studio e molto altro. Scopriamo tutti i dettagli.

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IT-Wallet si allarga: tanti nuovi documenti in arrivo

IT-Wallet, il portafoglio digitale italiano (incluso nell’App IO), sta per compiere un significativo salto in avanti, l’ennesimo di quest’anno dopo essere entrato nella sua fase operativa.

Allo stato attuale, il portafoglio digitale ospita tre documenti fondamentali (patente di guida, tessera sanitaria e Carta europea della disabilità), già utilizzati da circa cinque milioni di cittadini (con oltre nove milioni di caricamenti digitali complessivi).

Come suggerito da Il Messaggero, entro la fine del 2026, il catalogo dei documenti disponibili verrà ampliato notevolmente ma, come avviene già adesso, gli utenti non saranno obbligati a inserire i nuovi documenti su IT-Wallet.

Tra le novità più rilevanti figurano l’ingresso dell’ISEE (parametro essenziale per richiedere bonus, agevolazioni fiscali e sconti sulle tasse universitarie), i titoli di studio (diploma e laurea) e i certificati di iscrizione scolastica e universitaria (se in corso).

Oltre a questi documenti sono in arrivo certificati anagrafici (gestiti dall’ANPR) come il certificato di residenza, la tessera elettorale (con l’iscrizione alle relative liste) e l’attestato di godimento dei diritti politici.

Ogni documento attingerà direttamente dalle banche dati ufficiali dei rispettivi enti (INPS, Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ministero dell’Università e della Ricerca, ANPR) per garantirne autenticità e piena validità.

Alla stregua dei documenti già esistenti su IT-Wallet, la procedura per aggiungere i nuovi documenti dall’app IO rimarrà la stessa: aprire l’app, accedere alla sezione Portafoglio, premere il “+” (Aggiungi al portafoglio) in alto a destra, selezionare il documento desiderato e confermare la propria identità.

Va però detto che per riscattare ed effettuare il caricamento di alcuni di questi documenti non basterà lo SPID ma occorrerà autenticarsi tramite l’app CieID per verificare la propria identità tramite Carta d’Identità Elettronica e richiedere l’Attestato Elettronico dei Dati di Identificazione Personale.

In futuro IT-Wallet sarà ulteriormente ampliato con l’aggiunta di ulteriori documenti molto utili direttamente per i cittadini come passaporto, abbonamenti ai mezzi pubblici, titoli di viaggio, ticket per eventi e stadi.

Come scaricare o aggiornare l’app IO

Per scaricare o aggiornare IO, l’app dei servizi pubblici su uno smartphone Android, sarà sufficiente raggiungere la pagina dell’app sul Google Play Store (tramite un tap sul badge sottostante) e poi selezionare “Installa” o “Aggiorna”, a seconda che dobbiate scaricarla per la prima volta o che dobbiate procedere con l’aggiornamento.

La stessa app è disponibile anche su iPhone e può essere scaricata tramite l’App Store di Apple: basterà effettuare un tap su questo link per raggiungere la pagina dell’app e poi selezionare “Ottieni” (per scaricarla) o “Aggiorna” (nel caso in cui sia presente un aggiornamento).