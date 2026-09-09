Il maltempo è sempre più “imprevedibile”, nel periodo estivo e non solo, e purtroppo può capitare di imbattersi anche in fenomeni violenti e pericolosi, che potrebbero portare danni a beni o persone. La grandine è uno dei più temuti, e proprio per questo arriva sul Google Play Store (e su App Store) un’interessante applicazione: si chiama Grandinometro ed è stata creata da un giovane studente padovano. Vediamo come funziona e come scaricarla gratuitamente.

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L’app Grandinometro è tutta italiana e può salvarvi la macchina (e non solo) dal maltempo

La grandine è la grande protagonista del maltempo che alle volte caratterizza il periodo estivo (ma non solo), ed è anche uno dei peggiori incubi degli automobilisti. Per provare a venire incontro a questi ultimi (ma non solo) arriva su Android e iOS l’app Grandinometro, dal nome piuttosto autoesplicativo: permette non solo di visualizzare il radar delle precipitazioni (basato sui dati pubblici del Dipartimento della Protezione Civile) per capire dove stanno passando le celle temporalesche, ma anche di consultare le segnalazioni di grandine o temporali severi in tempo reale, provenienti dalla rete di utenti.

Le segnalazioni (anonime) vengono confrontate automaticamente con il radar per migliorarne l’affidabilità. Per contribuire in caso di precipitazioni bastano pochi tocchi, ed è anche possibile allegare fotografie (ad esempio dei chicchi di grandine per aiutare a comprenderne la dimensione).

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L’app supporta ovviamente le notifiche: è possibile ricevere un avviso quando vengono segnalati fenomeni (come grandine, ma anche pioggia intensa e vento forte) nelle vicinanze, con possibilità di personalizzazione. Si può impostare il raggio (da 2 a 50 km di distanza), scegliere quali fenomeni includere, scegliere la probabilità minima di grandine per la quale ricevere l’avviso ed eventualmente silenziare le notifiche notturne. Si possono impostare fino a 3 luoghi (ad esempio, casa, lavoro e orto), così da ricevere allerte anche quando non sul posto.

Avevamo parlato degli automobilisti per un altro motivo specifico: Grandinometro integra una mappa che permette di visualizzare i ripari più vicini, come i parcheggi sotterranei o i distributori di benzina (con pensilina). Può rivelarsi molto utile in caso di avvisi di grandine imminente (o con precipitazioni in corso) per cercare di salvare l’auto dal danneggiamento.

In più, nel menu Zone a rischio grandine è possibile consultare le zone (ordinate per distanza o per intensità) con probabilità di grandine in corso: i valori POH (Probability of Hail) vengono stimati dal radar della Protezione Civile, e vengono proposti principalmente in tre colorazioni basate sulla percentuale (Bassa fino al 50%, in giallo, Media tra il 50 e il 70%, in arancione, e Alta dal 70% in su, in rosso).

Download Grandinometro

L’app Grandinometro è stata sviluppata da uno studente italiano ed è completamente gratuita e priva di pubblicità. Potete scaricare la versione per Android seguendo il badge qui in basso verso il Google Play Store. All’interno delle impostazioni potete eventualmente offrire un piccolo contributo allo sviluppatore, che può aiutare a coprire i costi dei server.