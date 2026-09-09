Ne avevamo parlato anni fa raccontando del Mobile WiFi 2, il router portatile Huawei da 96 g capace di collegare fino a 16 dispositivi contemporaneamente; oggi l’azienda torna sullo stesso terreno con il Mobile WiFi 5 eSIM Edition, modello E5586-822-E, lanciato in Cina.

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Un dispositivo pensato per stare in tasca

Come suggerisce il nome, il dispositivo integra un’eSIM incorporata, che permette di connettersi alle reti cellulari senza dover acquistare o inserire una SIM fisica. L’hotspot è progettato per essere trasportato facilmente ogni giorno: pesa 96 g e misura 13,7 mm di spessore, il che lo rende, secondo Huawei, circa il 15% più sottile rispetto alla versione precedente.

Al momento è venduto in un’unica colorazione ciano con finitura testurizzata, abbastanza piccolo da entrare in tasca o in uno scomparto ridotto di una borsa.

La funzionalità eSIM resta la caratteristica principale di questo modello: supporta le reti sia di China Mobile sia di China Unicom, e per impostazione predefinita il dispositivo è configurato per passare automaticamente da un operatore all’altro in base a quale offra il segnale migliore in una determinata posizione.

È comunque possibile selezionare manualmente la rete preferita tramite l’app dedicata. Per chi preferisce utilizzare un piano dati tradizionale, il dispositivo conserva anche uno slot per SIM fisica; questo slot, però, accetta solo SIM standard degli operatori e non è compatibile con SIM IoT.

La gestione del dispositivo e l’acquisto dei piani dati avvengono interamente tramite l’app Huawei Smart Life, che mostra i pacchetti dati disponibili, il consumo attuale e le date di scadenza dei piani.

Huawei sottolinea inoltre la necessità di fare attenzione al profilo eSIM: una volta attivato il servizio, il numero assegnato non può più essere riscritto sul dispositivo, ed eliminare o disattivare i dati della SIM comporta la perdita permanente di quel numero specifico.

Wi-Fi solo a 2,4 GHz, ma fino a 16 dispositivi collegati

Le specifiche wireless restano piuttosto basilari: l’hotspot funziona esclusivamente sulla banda Wi-Fi a 2,4 GHz e non supporta la banda a 5 GHz, offrendo una velocità di trasmissione wireless teorica massima fino a 300 Mbps. Anche se Huawei dichiara che le velocità di download sono del 30% più veloci rispetto al vecchio Mobile WiFi 3, l’affidamento esclusivo sulla banda 2,4 GHz può comportare interferenze nelle aree con molte reti Wi-Fi concorrenti.

Nonostante questo, il dispositivo può comunque supportare fino a 16 dispositivi collegati contemporaneamente, esattamente lo stesso numero già offerto anni fa dal Mobile WiFi 2.

L’hotspot è alimentato da una batteria da 2400 mAh, che garantisce circa otto o nove ore di funzionamento continuo con una singola ricarica; include una porta USB Type-C per la ricarica, che permette di condividere i cavi con la maggior parte di smartphone, tablet e laptop attuali.

Vale la pena inquadrare questo lancio nel contesto più ampio della gamma hotspot di Huawei, che comprende anche modelli ben più costosi e performanti: la serie Huawei 5G WiFi, per esempio, integra il chip Balong 5000 con supporto alla connettività 5G e funge al tempo stesso da power bank, con il modello base equipaggiato da una batteria da 4.000 mAh e la variante Pro che sale fino a 8.000 mAh, entrambe capaci di velocità di trasmissione dati fino a 1,65 Gbps.

Il nuovo Mobile WiFi 5 eSIM Edition si posiziona quindi all’estremo opposto della gamma, puntando su un prezzo estremamente accessibile e una gestione semplificata tramite eSIM, piuttosto che su prestazioni di rete elevate.

In notizie correlate, Lenovo ha recentemente lanciato il Legion LM50S, hotspot portatile con Wi-Fi 6, connettività 4G LTE e fino a 12 ore di autonomia, mentre ZTE ha introdotto il modello U15S 4G, dotato di Wi-Fi 6 e batteria da 10.000 mAh.

Prezzi e disponibilità

Il Huawei Mobile WiFi 5 eSIM Edition viene lanciato a un prezzo introduttivo di 269 yuan, circa 34 euro, con un prezzo di listino regolare fissato a 299 yuan, circa 38 euro. L’azienda non ha rivelato programmi per il lancio globale.