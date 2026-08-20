In vista del rientro a scuola e all’università che si concretizzerà il mese prossimo, Google ha annunciato una serie di iniziative pensate proprio per gli studenti, soprattutto per quelli universitari, offrendo ad essi un anno di abbonamento gratuito a uno dei piani Google AI.

Parallelamente, il colosso di Mountain View ha annunciato una serie di aggiunte per l’app di Gemini e per la AI Mode, con l’obiettivo di consentire agli studenti di sfruttare al meglio il prossimo anno scolastico/accademico con l’aiuto dell’assistente potenziato dall’intelligenza artificiale.

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Google AI Plus gratuito per gli studenti universitari

Come anticipato in apertura, Google ha deciso di introdurre nuove offerte sui piani in abbonamento Google AI pensate per gli studenti universitari. Mentre negli Stati Uniti, l’offerta prevede un anno gratuito del piano Google AI Pro, per gli studenti italiani l’offerta è leggermente meno ricca.

Il colosso di Mountain View, infatti, permette agli studenti universitari italiani di usufruire di un anno gratuito del piano Google AI Plus, quello che di base prevede un canone mensile da 4,99 euro al mese e che include 400 GB di spazio di archiviazione, limiti di utilizzo maggiori per le funzioni IA e l’integrazione di Gemini in alcune app dell’azienda.

Domande frequenti: Chi ha diritto all’offerta per studenti senza costi? L’offerta Google AI Plus senza costi per studenti è disponibile per gli studenti universitari di età compresa tra 18 e 24 anni in possesso dei requisiti. Possono usufruire all’offerta sia i nuovi utenti sia gli studenti la cui prova di AI Pro del 2025 è già scaduta. Per continuare a usufruire dell’offerta, l’idoneità dovrà essere verificata ogni anno. Cosa è incluso nell’abbonamento Google AI Plus senza costi per studenti? Ottieni più flessibilità per le tue attività di ricerca, creazione e studio durante tutto il semestre. L’abbonamento Google AI Plus senza costi per studenti include limiti di utilizzo 2 volte superiori, 400 GB di spazio di archiviazione sul cloud, accesso a Gemini Omni e caricamenti illimitati per i notebook di studio, le immagini e Live.

In alternativa ci sono due piani Google AI in offerta

Al netto del piano Google AI Plus senza costi per 12 mesi, gli studenti (idonei) possono usufruire di altri due piani in abbonamento che vengono proposti a prezzi scontati per un massimo di quattro anni (con rinnovo dell’idoneità di anno in anno):

Google AI Pro con il 75% di sconto – canone mensile pari a 5,49 euro al mese invece di 21,99 euro al mese Include 5 TB di spazio Include limiti più elevati per le funzioni IA rispetto al piano AI Plus Include l’accesso a funzionalità premium Include l’abbonamento a YouTube Premium Lite

– canone mensile pari a invece di 21,99 euro al mese Google AI Pro con YouTube Premium con il 65% di sconto – canone mensile pari a 12,99 euro al mese invece di 37,98 euro al mese Include tutto ciò che è presente nel piano precedente Include l’abbonamento a YouTube Premium (Piano Individuale)

– canone mensile pari a invece di 37,98 euro al mese

Tutte le offerte esclusive dei piani Google One per gli studenti universitari

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Google aggiunge nuove funzioni per studenti nell’app di Gemini

Al netto di questo “regalo” agli studenti universitari, tramite un blog post dedicato, Big G ha annunciato l’arrivo di nuovi strumenti per gli studenti nell’app di Gemini, ora dotata di un vero e proprio hub studenti ad essi dedicato che è disponibile sia sulla versione Web (a questo link) che sulla versione mobile dell’app dell’assistente, selezionando “Studenti” dal pannello laterale di Gemini.

L’hub ti aiuta a rimanere organizzato: crea un quaderno di studio, delle schede didattiche, fai un quiz di prova e molto altro. Man mano che Gemini svilupperà nuovi strumenti di apprendimento, li troverai qui, nel tuo hub studenti.

Gemini Live guadagna Deep Research

Oltre al nuovo hub per gli studenti, Big G ha annunciato miglioramenti ai Notebook di studio (verranno aggiunti grafici e immagini nelle lezioni), ha sottolineato l’importanza delle visualizzazioni interattive e ha introdotto il supporto a Deep Research in Gemini Live (non dovrebbe richiedere un piano Google AI per accedervi).

Per sfruttare la nuova potenzialità, gli utenti dovranno semplicemente chiedere all’assistente di effettuare una ricerca su un argomento. Gemini lavorerà in background (quindi è possibile chiudere la chat) e manderà all’utente una notifica quando il report sarà pronto. A quel punto, l’utente potrà discutere con Gemini Live dei risultati, porre domande di approfondimento o perfezionare ulteriormente la ricerca.

Da oggi, Gemini Live offre a tutti gli utenti dell’app Gemini la funzionalità “Student Hub”, che include quaderni di studio, visualizzazioni interattive e la funzione “Deep Research”. Che il tuo obiettivo per questo semestre sia rimanere organizzato senza sforzo, esplorare un nuovo corso di laurea o eccellere negli esami, Gemini è qui per aiutarti. È il tuo compagno di studio personalizzato, basato su tutto il materiale didattico e pronto ad aiutarti ad affrontare qualsiasi sfida.

I Notebook (e altre novità) arrivano nella AI Mode

Tramite un altro blog post, Google ha invece annunciato cinque nuovi modi per potenziare l’apprendimento con la ricerca sfruttando le AI Overview e la AI Mode, i due strumenti IA che hanno rivoluzionato la ricerca Google:

Elementi visivi interattivi – I risultati di ricerca possono includere rappresentazioni visive interattive (all’interno delle AI Overview) che cercano di aiutare gli utenti a comprendere i principi fondamentali dell’argomento ricercato; la stessa cosa è disponibile nella AI Mode.

Quiz di esercitazione – gli studenti possono chiedere alla AI Mode di creare un quiz di esercitazione per qualsiasi materia e per qualsiasi argomento.

Apprendimento interattivo con Google Lens – Nelle prossime settimane, Google Lens (sia su Android che su iOS) offrirà una nuova esperienza interattiva di apprendimento che permetterà agli utenti di scattare una foto, ad esempio, allo svolgimento di una formula; una AI Overview fornirà spiegazioni utili, individuerà possibili errori e fornirà soluzioni per risolverli.

Notebook integrati nella AI Mode – Google ha integrato i notebook di Gemini Notebook all’interno della AI Mode, consentendo agli studenti di organizzare i propri appunti e trovarli immediatamente anche quando sfruttano la ricerca potenziata dall’IA. I notebook, quindi, ora sono disponibili nell’app di Gemini, su Gemini Notebook e nella AI Mode.

Creazione di file personalizzati per ottimizzare lo studio – gli studenti possono chiedere alla AI Mode di creare documenti di studio pronti all’uso basati sui file caricati o su precedenti discussioni. Basta aggiungere immagini di appunti scritti a mano o altre slide (magari in PDF) per ottenere un riassunto dettagliato. Attualmente questa funzione è disponibile solo in lingua inglese.

Come aggiornare le app coinvolte

Gemini è disponibile ufficialmente in Italia sia come Web App (al sito https://gemini.google.com/app) che come “app” per dispositivi Android (è sempre parte di app Google, alla pari di Google Assistant), con la pagina dell’app sul Google Play Store che è raggiungibile tramite il badge sottostante.

Al netto del collegamento alla funzionalità è bene verificare che sul vostro dispositivo sia installata la più recente versione di App Google che corrisponde al vero “contenitore” dell’assistente basato sull’intelligenza artificiale del colosso di Mountain View (ma anche della AI Mode): per farlo, basterà effettuare un tap sul badge sottostante e, ancora, su “Aggiorna” nel caso in cui venisse segnalata la presenza di un aggiornamento.