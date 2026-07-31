Il team di sviluppatori di Google continua a lavorare senza sosta al miglioramento delle applicazioni e dei servizi che il colosso di Mountain View offre agli utenti e ciò, ovviamente, riguarda anche le soluzioni basate sull’intelligenza artificiale.

Un esempio in tal senso è quello che ci arriva da Gemini Spark, protagonista proprio in queste ore di un’importante novità annunciata dal team di Google con un post sul blog ufficiale dell’azienda.

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Ecco le ultime novità per Gemini Spark

Nel rendere noto che Google ha iniziato ad estendere la disponibilità di Gemini Spark per una più ampia platea di utenti Google AI Pro in tutto il mondo (oltre 160 Paesi), l’azienda ha anche annunciato l’introduzione di una nuova funzionalità studiata per aiutare a gestire attività Web complesse.

L’idea del colosso di Mountain View è ampliare le funzionalità di navigazione Web di Gemini Spark attraverso un’integrazione diretta con Google Chrome: in pratica, con il permesso dell’utente, l’assistente IA può usare i suoi account e le password salvate per gestire le attività Web ripetitive, come ad esempio programmare le visualizzazioni per gli appartamenti salvati o cercare opzioni di volo e avviare la procedura di prenotazione.

Il team di Google ci tiene a mettere in evidenza che tutto ciò avviene con la garanzia della protezione da minacce (come ad esempio il prompt injection) e l’impegno a tenere gli utenti aggiornati su azioni sensibili (come i pagamenti).

Il team di Google precisa che al momento queste nuove funzionalità sono disponibili soltanto per gli utenti che risiedono negli Stati Uniti ma l’azienda progetta di estenderle ad altre aree in futuro.