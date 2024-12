Nella serata di giovedì, Google ha fatto felici gli utenti Pixel, annunciando l’estensione del supporto software per i Pixel 6 e 7 e tantissime nuove funzionalità, parte del Pixel Drop di dicembre 2024, e avviando il rilascio dell’aggiornamento mensile che ha portato, sugli smartphone e tablet supportati, Android 15 QPR1 e le nuove patch di sicurezza.

Proprio il primo aggiornamento trimestrale della più recente versione di Android sembra aver portato sui Pixel una sorta di bug legato alle icone a tema, che si comportano in maniera quasi “opposta” rispetto a come eravamo abituati.

Icone a tema: ancora in beta da oltre 3 anni

Le icone a tema sono una funzionalità introdotta da Google con Android 12, l’anno della rivoluzione in salsa Material You del sistema operativo del robottino verde. Si tratta di una funzionalità estetica che allinea il colore delle icone (che la supportano) a quello dello sfondo applicato al dispositivo o a un colore scelto dall’utente su Sfondo e stile.

Da allora, nonostante si siano susseguite altre tre versioni del sistema operativo (e un corposo aggiornamento con Android 14), le icone a tema vengono ancora etichettate come una funzionalità in beta. Non è strano, dunque, che spesso e volentieri la funzionalità subisca piccole modifiche: lo abbiamo visto, negli ultimi mesi, con continui “avanti e indietro” che mostrano indecisione su quale strada perseguire.

Android 15 QPR1: sui Pixel, un bug affligge le icone a tema

Tornando al presente, chiunque abbia aggiornato il proprio Pixel compatibile ad Android 15 QPR1 avrà notato (o potrà notare) che, accedendo a Sfondo e stile e abilitando le icone a tema, queste si comporteranno in maniera strana.

La seguente immagine mostra un Google Pixel 6 Pro che esegue il penultimo aggiornamento distribuito sul canale stabile (Android 15, patch di novembre 2024) e un Google Pixel 8 Pro che esegue l’aggiornamento recentemente distribuito (Android 15 QPR1 con le patch di dicembre 2024).

In entrambi i casi sono state abilitate le icone a tema con smartphone impostato su tema chiaro: come potete notare, con l’ultimo aggiornamento le icone a tema si comportano all’opposto di come dovrebbero, mostrandosi nella versione con tema scuro nonostante il tema chiaro (confermato dal widget).

Impostando il dispositivo sul tema scuro, non cambia la situazione: ancora una volta, le icone a tema si comportano al contrario, mostrandosi stavolta come se fosse attivo il tema chiaro.

Questo sembra essere a tutti gli effetti un “bug”, specie considerando che nell’ultima beta del ciclo di sviluppo (QPR1 beta 3.1) il comportamento era corretto; anche nella beta 1 di Android 15 QPR2 e nella Developer Preview 1 di Android 16 il comportamento è corretto.

Non sappiamo se Google potrà risolvere la questione con un aggiornamento lato server o sarà necessario attendere un nuovo aggiornamento software. In conclusione, è comunque giusto sottolineare che non si tratta di qualcosa di “assurdo” o di qualcosa che impatta sul funzionamento quotidiano dello smartphone.