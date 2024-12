Un po’ a sorpresa, nelle ultime ore, Google ha ufficializzato una nuova politica di aggiornamento per tutti gli smartphone delle serie Google Pixel 6 e Google Pixel 7, disponendo un supporto software “completo” di cinque anni.

La notizia era già nell’aria da tempo, specie considerando che il colosso di Mountain View ha smesso di supportare i propri dispositivi non dotati di un chip Tensor; inoltre, sappiamo già che i Pixel 6 riceveranno Android 16, mentre in teoria avrebbero dovuto terminare la propria carriera con Android 15. Scopriamo tutti i dettagli e cosa cambia.

Google Pixel 6 e Pixel 7: il supporto viene esteso a 5 anni totali

Come anticipato in apertura, Google ha modificato il supporto software per gli smartphone della gamma Pixel del 2021 e 2022, ovvero tutti i Google Pixel 6, tutti i Google Pixel 7 e Google Pixel Fold.

Non arriviamo al supporto da sette anni previsto per i più recenti Pixel 8 e Pixel 9 ma, rispetto al vecchio 3+2 (tre versioni di Android e cinque anni totali di aggiornamenti per la sicurezza), la nuova politica prevede cinque anni di aggiornamenti “completi”, quindi nuove versioni di Android, patch di sicurezza e nuove funzionalità dei Pixel Drop.

Di seguito, prima di analizzare nel dettaglio le nuove scadenze del supporto per tutti gli smartphone coinvolti, riportiamo la parte aggiornata dell’articolo “Tempi di ricezione degli aggiornamenti software sugli smartphone Google Pixel” sul portale del supporto di Google:

Questi smartphone, incluso Pixel Fold, riceveranno aggiornamenti per 5 anni a partire dalla data di introduzione del dispositivo sul Google Store negli Stati Uniti. Sono inclusi 5 anni di aggiornamenti del sistema operativo e della sicurezza e potrebbero essere incluse anche funzionalità nuove e migliorate con Pixel Drop.

Fino a quando saranno supportati i Pixel del 2021 e 2022?

Google parla chiaramente di cinque anni a partire dalla data di introduzione sul Google Store negli Stati Uniti. Di seguito, andiamo quindi a riportare, modello per modello, la data di immissione sul mercato, la versione di Android con cui ha debuttato e la versione di Android con cui si concluderà il supporto software (tenendo conto del cambio di rotta del rilascio, anticipato al secondo trimestre).

Si tratta sicuramente di un’ottima notizia per tutti i possessori di questi smartphone del colosso di Mountain View, ancora oggi usabili al 100% e validissimi, a patto di scendere a qualche compromesso (soprattutto sul fronte dell’intelligenza artificiale).