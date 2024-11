Non c’è mai un attimo di tregua per quanto riguarda gli aggiornamenti software: in queste ore abbiamo novità per Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+, Samsung Galaxy S20 Ultra, Samsung Galaxy A52s 5G e Samsung Galaxy Xcover 5, ma anche per OnePlus 13 e Huawei Mate 40 Pro. In più, non senza sorpresa, si aggiorna anche Google Pixel 5a con quello che sembra il firmware di “addio”.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy S20, S20+ e S20 Ultra

Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ e Galaxy S20 Ultra stanno ricevendo in Italia un nuovo aggiornamento software: si tratta dei firmware G98*BXXSMHXK1, che richiedono un download di più di 200 MB. Gli smartphone Android non stanno accogliendo nuove patch di sicurezza, dato che si rimane a quelle di ottobre 2024 distribuite un paio di settimane fa.

Quali sono le novità? Il changelog non è particolarmente lungo: cita solamente generici miglioramenti di sicurezza, oltre a bugfix e perfezionamenti di stabilità. Gli smartphone fanno parte della lista dei modelli con aggiornamenti trimestrali, ma evidentemente Samsung ha preferito andare a correggere subito qualche problema “sfuggito” con il vicino e precedente aggiornamento.

Naturalmente la serie Galaxy S20 sarà esclusa dal rollout della One UI 7 basata su Android 15, che partirà non prima dell’inizio del 2025 con la versione stabile.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy A52s 5G e Galaxy Xcover 5

Aggiornamenti in distribuzione in Italia anche per Samsung Galaxy A52s 5G e Galaxy Xcover 5: il primo sta ricevendo il firmware A528BXXU9GXJ5 con le patch di sicurezza di ottobre 2024, mentre il secondo sta accogliendo la versione G525FXXSEEXJ3 con le patch di sicurezza di novembre 2024.

Secondo il corrispondente bollettino diffuso da Samsung, le patch di ottobre vanno a correggere 30 vulnerabilità (CVE) che riguardano il sistema operativo (di cui 2 contrassegnate come di livello critico) e 12 che interessano esclusivamente i dispositivi della gamma Samsung Galaxy (SVE). Il bollettino delle patch di novembre parla invece della correzione a 38 vulnerabilità riguardanti il sistema operativo Android in generale e a 13 vulnerabilità relative ai dispositivi della casa di Seoul. In questo caso non sono state segnalate vulnerabilità “critiche”, ma ce ne sono comunque alcune di livello “elevato”.

Il changelog dell’update per Galaxy A52s 5G cita anche l’introduzione di miglioramenti di stabilità e affidabilità del sistema, con perfezionamenti nel comportamento del dispositivo. Come abbiamo visto il mese scorso, lo smartphone dovrebbe accogliere aggiornamenti con meno frequenza (su base trimestrale).

Novità aggiornamento Google Pixel 5a

Lo scorso agosto Google Pixel 5a ha accolto quello che tutti pensavano sarebbe stato l’ultimo aggiornamento. Lo smartphone debuttò infatti nell’agosto 2021 con la promessa di tre anni di supporto, ma a quanto pare la casa di Mountain View ha deciso di spingersi un po’ oltre.

Pixel 5a sta infatti ricevendo la build AP2A.240805.005.S4, che però non porta nuove patch di sicurezza (restando a quelle di agosto). In base a quanto riportato da un utente su Reddit che ha deciso di “scavare” un po’, l’aggiornamento introduce alcuni bugfix, miglioramenti di stabilità e perfezionamenti riguardanti la luminosità adattiva, la connettività Bluetooth e il lettore multimediale. A quanto sembra Google avrebbe pensato di integrare le patch di settembre, ma poi avrebbe cambiato idea.

Molto probabilmente si tratta dell’ultimo aggiornamento per Google Pixel 5a, fermo ad Android 14 ed escluso dal recente rollout di Android 15.

Novità aggiornamento OnePlus 13

OnePlus 13 è appena stato lanciato in Cina, ma arriverà a livello globale nei prossimi mesi (forse in compagnia di OnePlus 13R). A distanza di pochi giorni dal debutto, avvenuto in patria alla fine di ottobre, lo smartphone sta accogliendo un aggiornamento.

Quest’ultimo porta la funzione “Macro close-up“, accessibile premendo sull’icona del “piccolo petalo” all’interno della Fotocamera; consente agli utenti di catturare primissimi piani con facilità e dunque promette ancora più versatilità per il comparto fotografico del nuovo flagship. È la stessa OnePlus ad annunciarne l’arrivo, promettendo un rollout completo entro il 17 novembre 2024.

Come abbiamo visto, OnePlus 13 può contare su una tripla fotocamera con sensori da 50 MP (grandangolare, ultra-grandangolare e teleobiettivo con zoom ottico 3x). Non dovremmo trovare differenze nella versione globale, attesa presumibilmente nei primi mesi del 2025.

Novità aggiornamento Huawei Mate 40 Pro

Chiudiamo la carrellata di aggiornamenti con Huawei Mate 40 Pro: lo smartphone fa parte della lista di modelli con aggiornamenti trimestrali, e sta ricevendo in queste ore una nuova versione della EMUI.

Si tratta dell’aggiornamento di ottobre con EMUI 13.0.0.275, che richiede un download di poco più di 500 MB. Le dimensioni non particolarmente contenute lasciano pensare a novità piuttosto corpose, ma il changelog cita solamente miglioramenti lato sicurezza. È possibile che il nuovo firmware Huawei possa portare anche miglioramenti generici a livello di prestazioni e stabilità del sistema.

Come aggiornare Samsung Galaxy S20, S20+, S20 Ultra, A52s 5G, Xcover 5, Google Pixel 5a, OnePlus 13 e Huawei Mate 40 Pro

Per controllare l’arrivo di nuovi aggiornamenti via OTA su Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra, Galaxy A52s 5G o Galaxy Xcover 5 potete passare dalle impostazioni di sistema: il percorso che dovete seguire è “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. In alternativa potete collegare lo smartphone al PC e utilizzare Smart Switch per il download e l’installazione dei nuovi firmware.

Per verificare l’arrivo di novità su Google Pixel 5a, OnePlus 13 e Huawei Mate 40 Pro potete invece seguire i percorsi indicati qui sotto, sempre passando dalle impostazioni di sistema: