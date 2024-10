Chi acquista uno smartphone o un tablet Samsung spesso non lo fa solo per il design o la dotazione hardware ma anche per il supporto software che il colosso coreano è in grado di garantire agli utenti e che si traduce in funzionalità esclusive e aggiornamenti rilasciati con grande costanza.

Solo che anche questo supporto software, prima o poi, è destinato a finire o, quantomento, a diminuire e un esempio in tal senso è quello che ci arriva dal Samsung Galaxy A52s, smartphone per il quale il produttore ha deciso che a partire da questo mese saranno rilasciati update con cadenza trimestrale.

Samsung Galaxy A52s 5G passa agli update su base trimestrale

La decisione di Samsung di ridurre la frequenza di rilascio degli aggiornamenti per questo smartphone non dovrebbe stupire più di tanto se si considera che è stato lanciato tre anni fa e che fino ad oggi ha potuto contare su update mensili (anche se in realtà l’ultimo è stato rilasciato in primavera), oltre che su nuove versioni di Android e dell’interfaccia One UI.

Per i modelli lanciati nel periodo di Samsung Galaxy A52s il colosso coreano prometteva quattro anni di aggiornamenti software e, pertanto, chi ha acquistato questo telefono dovrebbe essere coperto quantomeno sino al prossimo ottobre.

Data la popolarità della serie Galaxy A52s, tuttavia, non ci sarebbe da stupirsi più di tanto se il produttore dovesse decidere di estendere il supporto software di un altro anno, arrivando così alla fine del 2026.

Ad ogni modo, i possessori di questo smartphone rimarranno con Android 14 e l’interfaccia One UI 6.1 e a coloro che dovessero essere desiderosi di provare le ultime novità software sviluppate da Google e da Samsung non resta altro da fare che valutare l’acquisto di un modello più recente o affidarsi al mondo del modding.