Dopo le numerose fughe di notizie e le anticipazioni dell’azienda, OnePlus 13 ora è una realtà nel panorama degli smartphone Android. Il design del nuovo smartphone di punta di OnePlus non si discosta troppo da quello del predecessore, tuttavia il dispositivo sfoggia angoli piatti e un display piatto, oltre a nuove finiture in metallo e vetro che dovrebbero fornire un’esperienza di utilizzo rinnovata.

OnePlus 13 punta su prestazioni e fotografia

Un’isola rotonda nell’angolo in alto a sinistra ospita le fotocamere posteriori, mentre i pulsanti di accensione/blocco e il bilanciere del volume si trovano sul lato destro dello smartphone. Sulla sinistra è presente lo slider e nella parte superiore c’è la porta infrarossi, mentre il jack audio è assente.

Previous Next Fullscreen

OnePlus 13 è animato dallo Snapdragon 8 Elite, l’ultimo chipset di punta di Qualcomm recentemente annunciato e viene offerto con 12 GB, 16 GB e 24 GB di RAM (LPDDR5X) e 256 GB, 512 GB o 1 TB di spazio per l’archiviazione locale (UFS 4.0).

Il dispositivo offre un display piatto BOE X2 AMOLED LPTO da 6,82 pollici con risoluzione 3168 x 1440, frequenza di aggiornamento adattiva da 1 a 120 Hz, luminosità di picco di 4.500 nit e dimming PWM ad alta frequenza. Lo smartphone è resistente all’acqua di grado IP69 e la funzionalità Rain Touch 2.0 dovrebbe rendere il display utilizzabile anche quando è bagnato.

Il comparto fotografico posteriore di OnePlus 13 vanta la collaborazione con Hasselblad e include un sensore principale da 50 megapixel LYT-808 di Sony, una fotocamera ultrawide da 50 megapixel FoV a 114 gradi e un teleobiettivo periscopico da 50 megapixel con sensore da 1/1,95 pollici e zoom ottico 3x. Per selfie e videochiamate è disponibile una fotocamera frontale da 32 megapixel.

OnePlus 13 è alimentato da una capiente batteria da 6.000 mAh che supporta la ricarica cablata da 100 W, wireless da 50 W e wireless inversa da 10 W. OnePlus ha anche aggiornato lo scanner di impronte digitali in-display introducendo la tecnologia a ultrasuoni.

La dotazione software include l’interfaccia personalizzata OxygenOS 15 basata su Android 15. OnePlus ha anche aggiornato il suo scanner di impronte digitali in-display a uno a ultrasuoni. Il dispositivo misura 162,9 x 76,5 x 8,5 mm e pesa 213 grammi, tuttavia il modello blu ha il retro in pelle vegana ed è un po’ più leggero e un po’ più spesso (210 grammi, 8,8 mm).

Specifiche di OnePlus 13

Display AMOLED LTPO 2K+ da 6,82 pollici (3168×1440 pixel), frequenza di aggiornamento 1-120 Hz, luminosità tipica fino a 1600 nit, luminosità di picco fino a 4500 nit, PWM Dimming ad alta frequenza 2160 Hz, Dolby Vision, protezione in vetro superceramico Crystal Shield

Piattaforma mobile Snapdragon 8 Elite 4nm Octa Core fino a 4,32 GHz con GPU Adreno 830 da 900 MHz

12 GB / 16 GB / 24 GB di RAM LPDDR5X con 256 GB / 512 GB / 1 TB di spazio di archiviazione (UFS 4.0)

Android 15 con ColorOS 15 (in Cina) / OxygenOS 15 (globale)

Doppia SIM (nano + nano)

Fotocamera posteriore da 50 MP con sensore Sony LYT-808 da 1/1,4″, apertura f/1,6, OIS, fotocamera ultra-grandangolare da 50 MP 114° con sensore Samsung JN1 da 1/1,27″, apertura f/2,2, macro da 3,5 cm, 50 MP 1/1,95″ LYT600, teleobiettivo periscopico con apertura f/2,6, OIS, zoom ottico 3x, zoom nel sensore 6x, zoom digitale fino a 120x, sistema di fotocamere Hasselblad, registrazione video fino a 4k 60 fps e 8K

Fotocamera frontale da 32 MP con sensore Sony IMX615, apertura ƒ/2.4, registrazione video fino a 4K 30 fps

Ulteriori dettagli nella completa scheda tecnica di OnePlus 13

Disponibilità e prezzi di OnePlus 13

OnePlus 13 debutta in Cina nelle tre tonalità blu bianco e nero al prezzo di 4.499 yuan (circa 581 euro) per il modello da 12 GB + 256 GB, 4.899 yuan (circa 633 euro) per il modello da 12 GB + 512 GB, 5.299 yuan (circa 685 euro) per il modello da 16 GB + 512 GB, mentre il modello da 24 GB + 1 TB costa 5.999 yuan (circa 775 euro). Il dispositivo verrà lanciato anche nei mercati internazionali.